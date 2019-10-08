Неизбежный рост цен на тепло: в Казани обсудили проект новой «старой» схемы теплоснабжения

Исполком Казани актуализирует схему теплоснабжения города до 2034 года

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани прошли публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения до 2034 года. Разработчики вновь предложили оставить действующую схему, выставив альтернативные варианты в неприглядном свете. Проект снова предполагает максимально загрузить источники «Татэнерго» и районные котельные, а станции с комбинированной выработкой оставить недозагруженными. Подробности — в материале «Реального времени».

Шесть вариантов схемы теплоснабжения Казани до 2034 года

В этом году публичные слушания, организованные исполкомом Казани, по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города до 2034 года прошли в том же составе, что и в прошлый раз. Собрание посетили представители трех основных игроков рынка теплоснабжения Казани — АО «ТГК-16», АО «Казэнерго» и АО «Татэнерго». На мероприятии присутствовали и сотрудники КГАСУ. А вот жителей оказалось совсем немного — открытые слушания по значимой для населения теме посетили всего трое казанцев. Между тем именно на таких мероприятиях и решается вопрос, какую часть зарплаты или пенсии жители будут отдавать за отопление.

Всего на утверждение разработчик вынес шесть вариантов схемы. Из них интерес представляют лишь два варианта, идущие под номерами три и четыре. Четвертый (собственно, этот вариант и предлагают авторы новой схемы) мало чем отличается от действующей схемы теплоснабжения Казани. Согласно ему, основная нагрузка по передаче тепла населению и предприятиям ложится на источники «Татэнерго», включая крупные районные котельные. А самая мощная и эффективная казанская электростанция ТЭЦ-3, принадлежащая компании ТГК-16, остается недозагруженной.

— В альтернативные варианты консервативной схеме теплоснабжения разработчик заложил избыточные мероприятия. Поэтому дополнительные затраты на их реализацию составили порядка 600 млн рублей. Из-за этих затрат третий вариант схемы выглядит невыгодным по отношению к четвертой. Соответственно, разработчик предлагает перейти к рассмотрению варианта действующей схемы теплоснабжения, с которым мы крайне не согласны. Если оставить схему неизменной, то районные котельные в итоге будут еще больше загружены, а доля отпуска тепла от казанских ТЭЦ снизится, что в итоге приведет к увеличению тарифа на тепло, — рассказал Алмаз Латыпов, начальник ПТО ТГК-16.

Предложение ТГК-16: перейти к комбинированным источникам тепла

В рамках публичных слушаний представители ТГК-16 предложили доработать третий вариант схемы.

— Мы хотим, чтобы отпуск тепла от ТЭЦ увеличился, в том числе и от Казанской ТЭЦ-3. Учитывая, что подключенная нагрузка ТЭЦ-2 практически достигла располагаемой мощности, перевод части нагрузки на КТЭЦ-3 приведет к разгрузке производственных отборов турбин на ТЭЦ-2 и загрузке теплофикационных отборов на КТЭЦ-3. Это более эффективно и способствует увеличению комбинированной выработки электроэнергии и тепла. Кроме того выбывающие нагрузки ТЭЦ-2 можно компенсировать за счет тепловых нагрузок РК Савиново, — заявил Алмаз Латыпов.

С предложением доработать проект актуализированной схемы теплоснабжения Казани до 2034 года на слушаниях выступил технический директор АО «ТГК-16» Дмитрий Ершов. Он попросил аргументировать необходимость вывода тепловода №13 из схемы.

— И предоставьте обоснованность расчетов влияния тарифных последствий на загрузку ТЭЦ в кондиционном режиме в летний период. У нас порядка 100 МВт по Казанской ТЭЦ-3 кондиционной выработки, и это несмотря на то, что имеется газотурбинная установка. Предоставьте расчеты, что можно рассматривать кондиционную выработку как не влияющую на финансово-экономические показатели ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, — сказал Дмитрий Ершов.

— Вам будет дан ответ в установленном порядке и письменном виде, — отреагировал на запрос председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Чем недовольно «Казэнерго»?

На неточности расчетов по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города до 2034 года указал также Тимур Ахметов, заместитель директора «Казэнерго». Так, динамика тарифов на период действия схемы теплоснабжения по компаниям «Татэнерго», ТГК-16 и «Казэнерго» на слайдах разработчика указана неверно.

— Расчет тарифов для «Казэнерго» был проведен неверно. Здесь сравнивается тариф «Казэнерго» с НДС, а тарифы «Татэнерго» и ТГК-16 без НДС. Что уже некорректно, сразу видна разница в 20%, — сказал Тимур Ахметов.

Он продемонстрировал расчеты «Казэнерго» по тарифам без НДС на 2019 год. Компанию также заинтересовала таблица объемов инвестиций, прописанных в схеме теплоснабжения на реализацию мероприятий «Казэнерго».

— Расчеты перспективных тарифов «Татэнерго» и ТГК-16, предположим, правильные и обозначены синей линией, красная линия снизу — это тарифы «Казэнерго» с учетом наших поправок. В результате это инвестиции, записанные в схему теплоснабжения по «Казэнерго». И первый вывод по представленной схеме теплоснабжения — тариф некомбинированной выработки становится ниже в перспективе, чем тариф комбинированной выработки. Это неверно, когда схему прописывают в противоречии с законодательством: комбинированную по тарифам сравнивают с некомбинированной. Хотя бы этот график надо доработать, — предложил заместитель директора «Казэнерго».

228 замечаний по актуализированной схеме теплоснабжения Казани до 2034 года

Всего по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города до 2034 года поступило 228 замечаний. В ответ на критику разработчик рассказал, что неточности будут исправлены в течение недели, сославшись на сжатые сроки. Он также заявил, что ТГК-16 предоставила данные не в полном объеме, особенно те, что касаются эффективности производства тепловой энергии на ТЭЦ-3.

В свою очередь, Алмаз Латыпов рассказал корреспонденту «Реального времени», что «информация, которую мы якобы не предоставили, есть в открытых данных. И она не влияет на распределение тепла между источниками».

— Они не хотят менять схему. Мы же предлагаем наиболее дешевый вариант для казанцев, а получать тепло через котельные — это слишком дорого для населения. Мы готовы к тому, чтобы к нам на тепловод №11 подключили дополнительных потребителей. У нас большой резерв тепла, — сказал Алмаз Латыпов.

Однако предложения ТГК-16 пока остаются без внимания. В конце мероприятия Искандер Гиниятуллин сообщил, что заключение о результатах публичных слушаний будет размещено 17 октября в сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани. После этого проект схемы будет направлен в Минэнерго РФ для рассмотрения и последующей доработки.