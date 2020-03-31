Эдуард Галеев: «ДПМ — оптимальный способ увеличить объем электроэнергии и обновить мощности»

Четыре заявки ТГК-16 прошли отбор проектов модернизации на 2025 год

Фото: Ринат Назметдинов

По итогам отбора проектов модернизации на 2025 год, итоги которого утверждены правительством РФ в феврале этого года, объем отобранной мощности составил 6,8 ГВт. Энергокомпания «ТГК-16» для участия в отборе подавала четыре заявки на паровые турбины Нижнекамской ТЭЦ-1 и Казанской ТЭЦ-3 суммарной мощностью 317 МВт. Мощность электростанций планируется совокупно увеличить на 2МВт. Однако это не главная цель. Важнее — обновить оборудование и оптимизировать работу станций. Об итогах конкурентного отбора мощностей на 2025 год и планах участия в программе на 2026 год «Реальному времени» рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

«ДПМ-2 — практически единственная возможность обновить мощности»

— Эдуард Геннадьевич, цель конкурентного отбора на 2025 год в программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод) — обновление мощностей электростанций. Расскажите, по каким критериям происходит отбор проектов?

— Начнем с того, что генерирующие объекты должны отвечать критериям отбора, указанным в постановлении правительства (№43 от 25.01.19 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»). Срок эксплуатации котлоагрегатов должен составлять не менее 40 лет от даты выпуска до года поставки мощности. В отборе могут участвовать только паровые турбины со сроком наработки более 220 тысяч часов и показателем востребованности оборудования не менее 0.4.

В отборе могут участвовать только паровые турбины со сроком наработки более 220 тысяч часов. Фото Романа Хасаева

Кроме того, у генератора должно отсутствовать решение о согласовании вывода из эксплуатации, выданное после 1 января 2019 года. А мощность объекта не должна поставляться по ДПМ.

В постановлении правительства также указаны минимальный и максимальный ценовой порог для участия в отборе. Стоимость модернизации мощностей рассчитывается с учетом перечня и параметров оборудования проекта до и после модернизации, сроков реализации с указанием величины снижения установленной мощности в этот период, стоимостных параметров (OpEx, CapEx, Крсв).

Стоит отметить, что на этапе отбора мощностей на 2024 и 2025 годы учитывались немного другие критерии, чем планируется в отборе на 2026 и последующие годы.

— Что повлияло на их изменение?

— «Сообщество потребителей энергии» настаивает на том, чтобы модернизация была более комплексной. Если участие в первых отборах допускало замену части оборудования турбины, то сейчас предполагается, чтобы она была обновлена полностью.

Решение об участии в ДПМ-2 ТГК-16 приняло сразу. Критериям отбора мощностей отвечают почти все паровые турбины Нижнекамской и Казанской электростанций.

Решение об участии в ДПМ-2 ТГК-16 приняло сразу

Мы прошли конкурсный отбор и правительственную комиссию. Наше решение поддержало правительство Татарстана: от имени главы республики Рустама Минниханова были направлены письма в адрес Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В результате мы прошли отбор и можем модернизировать четыре объекта.

Сложно оценивать объективность ДПМ-штрих при отсутствии других программ, позволяющих модернизировать энергетическое оборудование. Но в условиях высокой изношенности основного оборудования ТЭС, а многие из них работают более 50 лет, это практически единственный способ обновить мощности.

Можно работать по рыночным механизмам: в зависимости от дефицита в конкретной точке поднимать стоимость электроэнергии. Но если стоимость тепла и электроэнергии вырастет, то крупные потребители уйдут в другие регионы, а население, мелкий и средний бизнес останутся без реконструкции мощностей.

Программа ДПМ — это оптимальный способ и увеличить объем производимой электроэнергии, и обновить оборудование. Пока ничего другого предложено не было.

«При отборе надо уходить от нерыночных способов принятия решения»

— ТГК-16 благодаря участию в программе модернизирует паровые турбины Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3. На ваш взгляд, достаточно ли будет подобного обновления для наращения мощности электростанции?

— Здесь речь не о количестве, о качестве. Нам важно повысить надежность и оптимизировать работу станций, используя лучшие технологии при том же объеме мощности. Для покрытия своего потребления промышленные предприятия Группы ТАИФ обеспечивают электроэнергией, строят новые станции. «Нижнекамскнефтехим» работает над строительством ТЭС на 495 МВт, «Казаньоргсинтез» планирует реализацию проекта по созданию ПГУ-250.

— Как вы считаете, какими должны быть критерии отбора проектов для КОММод 2026 года?

— Нужно уходить от нерыночных способов принятия решения. Правительственная комиссия по некоторым объектам в этом году решения принимала коллегиально, не используя рыночные отношения.

— Министерство энергетики РФ сообщило, что в конкурсе отбора мощностей на 2026 год проекты модернизации ТЭС на базе газовых турбин рассмотрят раньше, чем остальные проекты по общей программе. Как вы считаете, насколько актуален сейчас переход на газотурбинные технологии при приеме ценовых заявок для участия в отборе проектов модернизации?

— Считаю, что в программу ДПМ надо включить как можно больше газовых турбин, что позволит усилить развитие энергетики России в этом направлении. Это необходимо, поскольку КПД газовых турбин намного выше. А если использовать совместно газовый котел-утилизатор и паровую турбину, то КПД достигает более 60%. Ни одна паровая машина такой КПД не может обеспечить. Парогазовые установки позволяют более рационально использовать топливо, чем паровые турбины.

В программу ДПМ надо включить как можно больше газовых турбин, что позволит усилить развитие энергетики России в этом направлении, считает Эдуард Галеев

Сейчас принципы отбора не позволяют полноценно применить для проектов модернизации газотурбинные технологии. Это связано как с требованиями локализации модернизируемых объектов, так и с отсутствием отечественных аналогов. В перечне объектов, прошедших отбор на 2022—2025 годы, таких единицы. Также непонятна перспектива экспериментальных газотурбинных установок российского производства, для которых предусматриваются меры поддержки со стороны государства.

Данная проблематика широко обсуждается на различных энергетических площадках и, надеемся, найдет свое решение до проведения отбора на 2026 год. Обсуждаемым в настоящее время проектом постановления правительства предусматривается отдельная квота для отбора отечественного инновационного оборудования, в том числе и газовых турбин большой мощности.

«Кризис не повлияет на программу ДПМ»

— Как модернизированные мощности отразятся на цене на оптовом рынке электроэнергии? Насколько она изменится?

— При запуске программы модернизации ТЭС было важно не допустить роста цены электроэнергии для конечного потребителя. Она не должна была быть выше темпов инфляции. Проведенные отборы на 2022—2025 годы показали существенную «экономию» средств потребителей при оплате мощности модернизируемых объектов. Также на сдерживание цены электроэнергии должно повлиять повышение эффективности и надежности выработки электроэнергии на модернизированных агрегатах.

Мы заметили, что после первой волны модернизации рост цены на электроэнергию на оптовом рынке произошел в меньшей степени, чем выросла цена на топливо, затраченное на производство этой электроэнергии. Это говорит о снижении расходов на производство электроэнергии станциями. Дальнейшая модернизация в рамках ДПМ-штрих, развитие газотурбинных технологий продолжит сокращение расхода топлива на выработку электроэнергии и тепла.

Дорогое современное оборудование требует окупаемости. Поэтому подозреваю, что рост стоимости мощности после ДПМ-штрих продолжится. Он позволит компенсировать затраты производителя электроэнергии на замену оборудования.

— Как, на ваш взгляд, на программе ДПМ-штрих отразится падение цен на нефть, а вместе с ними рост доллара и евро?

— До кризиса опережающий рост показывали топливные ресурсы — газ, мазут. Цены на них увеличивались быстрее, чем стоимость электроэнергии и мощности вместе взятых. Сейчас стоимость нефти упала, цена на жидкое топливо, скорее всего, также будет снижена. Дешевое топливо притормозит и ввод газотурбинных технологий, поскольку экономить его будет не выгодно.

По оценке специалистов, к концу года стоимость нефти достигнет показателей начала 2020 года, значит вырастет цена на мазут. Газ пока остается на прежнем уровне. Я думаю, что на программу ДПМ это не повлияет.

Кумулятивный эффект программы ДПМ

— В результате отбора на 2025 год выбрали больше участников, чем предполагалось. С чем было связано такое решение?

— При конкурсном отборе мощностей на 2022—2024 годы стоимость затрат была сильно снижена. В результате на эти деньги оказалось возможным обновить больше ТЭС, поэтому правительство пошло на то, чтобы увеличить количество участников. Конкурентные торги всегда выгодны, они и дали хороший эффект.

— На каком этапе сейчас находится модернизация Казанского и Нижнекамского филиалов компании в рамках КОММод?

— В Нижнекамске и Казани ведутся проектные работы, разработаны предварительные графики проведения модернизации паровых турбин станций. Мы выбираем подрядчиков, находимся на стадии заключения договоров. До ввода мощностей в 2024—2025 годах время пока есть.

В апреле ТГК-16 планирует подать заявки на участие в КОММод на 2026 год по обеим электростанциям

— Будет ли ТГК-16 заявлять свои проекты для участия в КОММод в 2026 году?

— В апреле состоится КОММод на 2026 год. Мы обязательно будем участвовать с заявкой на модернизацию оборудования на обеих станциях. Но из-за высокой конкуренции уже сейчас по 1 ценовой зоне на 2,8 ГВт заявлено проектов на 11 ГВт. Не готов озвучивать количество мощности, с которым будем участвовать.

Сейчас в правительстве и энергетических кругах идет обсуждение. Пытаются выделить квоту мощности на газовые машины, чтобы стимулировать спрос на отечественное оборудование средней и большой мощности. Энергокомпании хотят увидеть работающие современные газовые машины российского производства, чтобы можно было оценить их эффективность и экономичность. На 2025 год заявок на газовые машины поступило мало, поэтому на 2026 год правительство стремится увеличить их объем.

Благодаря программе ДПМ пытаются добиться кумулятивного эффекта: обновить оборудование наших станций и загрузить промышленность, заставив ее использовать лучшие мировые технологии. Потенциал для этого есть. А чтобы окупить затраты производителей газовых турбин, объемы производства должны быть большие. Поэтому правительство пытается вывести газовые технологии в отдельный сектор.