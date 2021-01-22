Рост энергоэффективности ТЭЦ и единственные из Татарстана с заявкой на модернизацию мощности в 2026 году

Энергокомпания «ТГК-16» подводит итоги 2020 года

Фото: Ринат Назметдинов

Для российской энергетики 2020 год стал настоящей проверкой на прочность. Ограничения из-за коронавируса замедлили экономическую активность во всех отраслях. В результате потребление электроэнергии, по данным Министерства энергетики РФ, по итогам 2020 года составило 1,05 трлн кВтч, что на 2,3% меньше, чем в 2019 году. Во время ковид-ограничений одно из крупнейших энергопредприятий Татарстана — ТГК-16 — продолжило бесперебойное обеспечение населения и промышленных компаний республики электроэнергией. При этом удалось вовремя и в полном объеме провести ремонтную кампанию, а заявка ТГК-16 стала единственной из Татарстана, которая попала в предварительный перечень проектов модернизации на 2026 год. О других результатах компании — в материале «Реального времени».

Надежная работа станций во время ковид-пандемии

Масштабное распространение коронавирусной инфекции с начала 2020 года и вынужденные ограничительные меры оказали серьезное негативное влияние на мировую экономику. Как и все отрасли, ТЭК работал в условиях замедления мировой и отечественной экономической активности в результате мер, которые принимались по борьбе с пандемией. Предприятия ТЭК продолжали свою деятельность в непрерывном режиме и неукоснительно соблюдали все противоэпидемические мероприятия.

ТГК-16, как и прежде, обеспечивала надежное и бесперебойное электроснабжение населения и промышленных предприятий.

Предприятия ТЭК продолжали свою деятельность в непрерывном режиме и неукоснительно соблюдали все противоэпидемические мероприятия. Фото: Ринат Назметдинов

На станциях в Казани и Нижнекамске поддерживался постоянный запас топлива, необходимый для бесперебойной работы предприятий до окончания отопительного сезона.

В связи с коронавирусом ТГК-16 и сейчас продолжает выполнять все постановления главного государственного санитарного врача РФ, предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан и рекомендации ВОЗ, усилены меры профилактики на контрольно-пропускных пунктах, через которые проходят сотрудники предприятия. Прежде чем попасть на станцию, сотрудникам замеряют температуру. Персонал работает в защитной маске и перчатках. Также все КПП, столовые и места общего пользования на ТЭЦ снабжены антибактериальными растворами для рук.

Ремонтная кампания прошла по графику

Несмотря на ограничительные мероприятия, подготовка станций к зиме прошла в соответствии с утвержденным планом. В апреле на Казанской ТЭЦ-3 провели бороскопическую инспекцию ГТУ.

В рамках сервисного договора для выполнения инспекции газовой турбины нужно было привлечь зарубежных партнеров — специалистов компаний General Electric и Atlas Copco. Это значительно осложнялось ввиду закрытия границ.

— Мы благодарны федеральным и региональным органам власти за то, что они помогли разрешить вопросы с приездом наших иностранных коллег. Благодаря их поддержке и принятию необходимых законодательных актов мы сумели провести все запланированные мероприятия в срок, — рассказал о сложностях генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Планы подготовки филиалов энергокомпании к осенне-зимнему периоду 2020—2021 годов предусматривали 52 мероприятия. На электростанциях ТГК-16 были проведены капитальные ремонты трех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1320 тонн в час, трех паровых турбин общей мощностью 104 МВт, средний ремонт газотурбинной установки 9НА.01.

Стопроцентная готовность к зиме

Благодаря слаженной работе коллектива станций во время ремонтной кампании, а также запасу топлива и необходимых материальных ресурсов энергокомпании «ТГК-16» после проверок был выдан паспорт готовности к зиме 2020—2021 годов. В прошлом году ТГК-16 присвоен индекс готовности 0,99.

Подтверждение энергоэффективности

В 2020 году филиал энергокомпании «ТГК-16» Казанскую ТЭЦ-3 наградили дипломом за активное участие в реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Татарстан. Достижения станции были отмечены в номинации «Энергоэффективность как стратегия развития» на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Достижения станции были отмечены в номинации «Энергоэффективность как стратегия развития» на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. Фото: Ринат Назметдинов

ТГК-16 к вопросам модернизации и эффективности мощностей подходит со всей ответственностью. Так, у Казанской ТЭЦ-3 один из лучших в Татарстане показателей удельного расхода условного топлива. По сравнению со средним показателем удельного расхода топлива в энергетике РФ разница составляет 28,8% в пользу казанского филиала.

Единственная заявка из Татарстана на модернизацию мощности в 2026 году

В 2020 году ТГК-16 продолжила курс на повышение энергоэффективности станций и подала заявку на участие в отборе проектов модернизации тепловых электростанций с началом поставки мощности в 2026 году (КОМмод-2026). Всего на участие в отборе было подано 54 заявки. Прошли отбор 15 заявок шести энергетических компаний.

Татарстан был представлен единственным проектом — модернизацией турбины Нижнекамской ТЭЦ-1 АО «ТГК-16». Энергокомпания «ТГК-16», согласно предварительным результатам, получила право модернизации 100 МВт мощности с заменой турбины и ее вспомогательного оборудования, замкнув в первой ценовой зоне наибольшим ценовым показателем перечень отобранных проектов. Для ТГК-16 это будет пятый проект в рамках программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций.

Участие во Всероссийской тренировке по ликвидации ЧС

ТГК-16 уделяет повышенное внимание безопасности на энергообъектах. Ежегодно персонал станций участвует в учениях для отработки действий при ЧС. В 2020 году на территории Казанской ТЭЦ-3 прошла Всероссийская тренировка по ликвидации ЧС.

В 2020 году на территории Казанской ТЭЦ-3 прошла Всероссийская тренировка по ликвидации ЧС. Фото: Ринат Назметдинов

В учениях приняли участие 66 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России — 32 человека и семь единиц техники. В зоне условной ЧС функционировал оперативный штаб Главного управления МЧС, оперативные группы Главного управления, оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона и рабочая группа исполнительного комитета Казани.

— Все учебные задачи командно-штабной тренировки были успешно отработаны. Все силы и средства республиканской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, задействованные в ликвидации условной ЧС, проявили себя с лучшей стороны, — оценил действие персонала станции заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан полковник Игорь Драгунов.

Развитие сотрудников

Условия труда в филиале АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в 2020 году высоко оценило жюри Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Станция заняла призовое место в номинации «Развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Эксперты рассмотрели корпоративные инициативы, развивающие проекты и обучающие программы, направленные на повышение профессионализма работников. В ТГК-16 на постоянной основе осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников, оказание консультативной помощи.

В энергокомпании соблюдаются правила промышленной безопасности и охраны труда, улучшение жилищных условий работников, предоставление определенных гарантий и социальных льгот работникам и пенсионерам компании. В ТГК-16 действует добровольное медицинское страхование работников. ДМС обеспечивает всем застрахованным работникам своевременную и качественную медицинскую, лечебно-оздоровительную и профилактическую помощь.

Среди лучших энергетиков Республики Татарстан

Главный актив предприятия — это сотрудники компании. Поэтому предприятие поддерживает специалистов, проявляющих интерес к участию в профессиональных конкурсах. В результате коллектив может оценить свои силы и получить мотивацию для саморазвития. В 2020 году сотрудники энергостанций ТГК-16 в очередной раз заслуженно стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года — 2019».

Также ТГК-16 вошла в число лауреатов «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.

Компания поддерживает молодые кадры. Проекты молодых специалистов энергокомпании каждый год выдвигают на республиканский конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан». В 2020 году призерами конкурса стали два сотрудника энергокомпании ТГК-16.

Проекты молодых специалистов энергокомпании каждый год выдвигают на республиканский конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан». Фото: Ринат Назметдинов

Работа призеров была направлена на снижение потерь пара и конденсата на ТЭЦ, улучшение технико-экономических показателей станции, увеличение надежности работы оборудования, а также облегчение труда и снижение риска получения производственных травм. Проекты сотрудников ТГК-16 касались и улучшения сферы обслуживания, охраны труда, модернизации узлов, механизмов и оборудования.

Забота о ветеранах энергостанций ТГК-16

ТГК-16 ведет постоянную работу с ветеранами, работавшими на энергостанциях. В прошлом году из-за пандемии пришлось отменить праздничные концерты на станциях в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому накануне важной даты сотрудники ТГК-16 лично посетили ветеранов-энергетиков в Казани и Нижнекамске. От энергопредприятия ветеранам вручили продуктовые корзины, цветы, а также оказали финансовую помощь.

От энергопредприятия ветеранам вручили продуктовые корзины, цветы, а также оказали финансовую помощь. Фото: Ринат Назметдинов

Заслуги ветеранской организации Нижнекамской ТЭЦ-1 были даже отмечены на правительственном уровне. В 2020 году среди первичных ветеранских организаций предприятий Нижнекамского муниципального района Нижнекамская ТЭЦ-1 взяла серебро.

Организатором мероприятия выступила Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан. Итоги работы предприятий в этом направлении оценивались по результатам трех лет — с 2018 по 2020 год.

«Да» — экомарафонам и природоохранным акциям

Природоохранная деятельность — важная часть экологической политики ТГК-16. На станциях тщательно следят за содержанием территорий, поддержанием чистоты и порядка. В 2020 году Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) стала лучшим предприятием по итогам голосования, проводимого в рамках республиканской акции «Эковесна-2020». Конкурс «Эковесна-2020» стартовал в республике в апреле. В его рамках в Татарстане прошло 26 онлайн-конкурсов, участниками и зрителями стали более 14 тыс. человек.

Сотрудники компании «ТГК-16» активно участвуют в республиканских природоохранных мероприятиях. В 2020 году энергетики Нижнекамской ТЭЦ-1 в рамках акции «Зеленая волна» высадили более 200 елей вдоль ключевой магистрали города — Соболековской трассы.

Сотрудники компании «ТГК-16» активно участвуют в республиканских природоохранных мероприятиях. Фото: АО «ТГК-16"

— Решение высадить хвойные деревья вполне обоснованно. Ели выделяют фитонциды — биологически активные вещества, которые обладают свойствами уничтожать болезнетворные микроорганизмы, — пояснила инженер-эколог Нижнекамской ТЭЦ-1 Айгуль Сафина.

Осенью прошлого года энергетики Нижнекамской ТЭЦ-1 также присоединились к экобиологической акции «Чистый берег». Пока водолазы «Русского географического общества» освобождали от ненужных предметов дно, коллективы промышленных предприятий навели порядок на берегу озера.

— Для нас важно содержать в порядке окружающее пространство. Будь то рабочие места или зеленые территории. Именно поэтому мы говорим «да» экомарафонам и природоохранным акциям. Соболековское озеро — излюбленное место отдыха многих нижнекамцев. Расчистить водоем, несомненно, наш долг, — подчеркнул генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Партнерский материал