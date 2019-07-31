Качественные измерения для качественного управления предприятием

Главный метролог АО «ТГК-16» рассказал о роли измерительной информации в работе тепловых станций

Фото: предоставлено ТГК-16

АО «ТГК-16» — один из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии в Татарстане. В задачи компании входит эксплуатация энергетических станций-филиалов — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3. На результатах постоянных и точных измерений тысяч параметров основаны безопасное и эффективное ведение коммерческой деятельности, технологических процессов, защиты персонала и окружающей среды, минимизация рисков принятия управленческих решений. Подробнее о роли измерений в работе компании рассказал главный метролог АО «ТГК-16» Андрей Воропаев.

Как это работает?

Служба метрологии компании небольшая и состоит из главного метролога компании и двух лабораторий метрологии филиалов — всего 11 человек. Лаборатории метрологии являются современными высокотехнологичными подразделениями, оснащенными всеми необходимыми для работы средствами измерения, эталонами, электронно-вычислительной техникой и программным обеспечением. Персонал лабораторий постоянно повышает квалификацию, участвует в семинарах и выставках, обучается работе с новым оборудованием.

Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» и нормативные документы по метрологическому обеспечению охватывают все этапы эксплуатации энергостанций. Поэтому в поле ответственности метрологической службы все измерительные процессы, средства измерений, автоматизированные измерительные системы и измерительные подсистемы управляющих систем. Всего это около 20 тысяч средств измерений и несколько десятков измерительных систем. Все они обеспечены периодическими поверками и калибровкой, которые осуществляют более десятка поставщиков метрологических услуг.

Лаборатории метрологии компании не аккредитованы на право поверки из экономических соображений, однако сотрудники лабораторий являются компетентными организаторами и контролируют результаты поставщиков метрологических услуг. При этом внутренняя экспертиза по вопросам измерений полностью в их власти. Согласования службой метрологии проходят все технические задания на поставку средств измерений, строительство или модернизацию объектов капитального строительства, все технические условия на подключения к сетям, в ходе которых определяются нормативные и технические требования к качеству измерений и измерительных подсистем объектов, к оборудованию передачи, хранения и визуализации измерительной информации. Также мимо метрологов не могут пройти этапы проектирования и приемки объектов, в ходе которых подтверждаются поставленные в технических заданиях измерительные задачи. После приемки средств измерений на метрологическое обслуживание метрологи заносят сведения о них в электронную базу данных и таким образом берут на «пожизненное сопровождение» все средства измерений.

Качество — через автоматизацию

Для четкого контроля за таким обширным парком средств измерений в АО «ТГК-16» внедрили автоматизированную систему «1С-Метрология». Она содержит в себе полную электронную базу данных всех эксплуатируемых средств измерений, автоматизирует контроль выполнения графиков поверок и калибровок, автоматизирует планирование работ и затрат на метрологическое обслуживание. В ближайших планах стоит задача освоить функционал системы по планированию технического обслуживания и ремонта средств измерений.

О роли измерений в работе компании рассказал главный метролог ТГК-16 Андрей Воропаев. Фото предоставлено ТГК-16

Обладая небольшим штатом службы, главный метролог изначально ставил задачу по максимальной автоматизации процессов, требующих постоянного контроля за качеством измерений. По этой причине в компании внедрили автоматические системы контроля небалансов самого дорогого энергоресурса, который закупает компания, — природного газа. Системы постоянно сопоставляют результаты измерений газа в разных точках, контролируют допустимую погрешность и сигнализируют о необходимости проведения контрольных мероприятий на узлах измерения. Причем допустимая погрешность в этом случае устанавливается не максимально возможной из документов на узлы, а по реально достигнутым значениям небаланса при инструментальном контроле всех узлов, входящих в систему. Поэтому величину реально контролируемого системой небаланса удалось уменьшить на порядок и стабильно поддерживать ее. С помощью автоматических систем контроля баланса удалось перейти от планового контроля метрологических характеристик средств измерений узлов учета к их контролю по реальному состоянию. С их помощью удалось выявить проблемы с довольно старым оборудованием некоторых измерительных узлов, обосновать и провести модернизации и обновления части элементов. Это, в свою очередь, позволило, не прибегая к замене всего узла учета, с минимальными затратами, и используя отечественное, отлично зарекомендовавшее себя оборудование повысить качество и надежность измерений природного газа. Реализация постоянного контроля за метрологическими характеристиками узлов измерения газа балансовым методом и достигнутые при этом стабильные показатели высокого качества измерений позволили устранить необоснованные потери компании и получили высокую оценку специалистов компаний-поставщиков природного газа.

Сейчас по тому же пути идет работа с узлами измерения других энергоресурсов — воды, электрической и тепловой энергии. Централизованные измерительно-вычислительные системы учета тепловой энергии филиалов, работающие уже более 25 лет, эволюционно заменяются на распределенную измерительную систему, функционирующую на новых вычислителях российского производства.

Вообще, нужно отметить, в последнее время качество выпускаемых российскими предприятиями средств измерений сильно выросло. Видимо, этому способствовала санкционная политика иностранных государств. Однако факт остается фактом — даже при строительстве абсолютно новых объектов типа блоков ПГУ иностранные проектировщики, проведя свои оценки, не выступают против применения российского измерительного оборудования.

Симбиоз профессионализма, технологий и автоматизации

Без цифровизации сегодня просто невозможно качественно управлять крупными предприятиями. Поэтому метрологическая служба выступает гарантом не только качественных данных измерений, но и параллельно обеспечивает техническими решениями доступность результатов измерений для систем автоматизации более высокого уровня — управления компанией. Для этого в настоящее время идет подготовка к внедрению комплексной системы учета энергоресурсов филиалов компании, которая обеспечит круглосуточный автоматический сбор, хранение, визуализацию измерительной информации со всех узлов измерения энергоресурсов и передачу ее в системы управления предприятием. Система выбирается из лучших представителей российского производства, обеспечивающих стабильное развитие и поддержку широкого спектра современного измерительного оборудования.



Безусловно, качественная система метрологического обеспечения современного производства служит основой для достижения качественных результатов измерений. Без этого невозможно построение качественных систем управления предприятием, систем аналитики и качественных систем прогнозирования. Поэтому в метрологической службе АО «ТГК-16» основной упор делают на симбиоз таких факторов, как профессионализм персонала, владение современными технологиями и автоматизация рутинных процессов. Данные факторы создают совместно синергетический эффект, усиливающий аналитические способности службы, постоянно повышая ее готовность к решению сложных, нестандартных задач.

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