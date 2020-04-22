Как коронавирусная пандемия отразится на энергоотрасли

По оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан», потребление электроэнергии в республиканской энергосистеме в марте этого года составило 2688,4 млн кВтч, что на 1,2% меньше, чем за тот же месяц 2019 года.

На снижение потребления повлияло несколько факторов. Один из них температурный: среднемесячная температура воздуха в марте этого года на 3,1°С выше, чем в марте 2019 года. Впрочем, эти тенденции временные и не окажут существенного влияния на работу энергосистемы в целом.

Главное, что на потреблении отразились нерабочие дни с 28 марта. Поэтому снизилось потребление предприятий автомобильной и химической промышленности, железнодорожного транспорта, мелкомоторной нагрузки.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Республики Татарстан в марте 2020 года составила 2181,0 млн кВтч, что на 8,3% меньше, чем в марте 2019 года. Основная доля снижения выработки отмечена на Казанской ТЭЦ-1, Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ, Казанской ТЭЦ-3, Нижнекамской ТЭЦ-1. По предварительным данным, в апреле в Татарстане потребление снизится на 6—8%.

По прогнозам Минэнерго, из-за пандемии и кризиса в этом году в зависимости от разных сценариев энергопотребление может сократиться от 3,6% до 13%. Также упадет рыночная цена электроэнергии. Ее снижение уже наблюдается в первой ценовой зоне на 10% по сравнению с 2019 годом.

Также, если не будет адресной поддержки государства, мы ожидаем взрывной рост задолженности. Хотя в настоящее время нет лавинообразного прироста должников на оптовом рынке, поскольку процесс накопления, а тем более взыскания дебиторской задолженности характеризуется длительными сроками. Однако спад экономической активности, который мы наблюдаем, несомненно, приведет к определенным трудностям с платежами, в первую очередь со стороны финансово-неустойчивых организаций — субъектов оптового рынка.

Из-за невозможности поставки импортных запчастей и комплектующих и приезда иностранных специалистов также вероятны срывы ремонтных кампаний и надежной работы оборудования.

Между тем на филиалах ТГК-16 выполняются все плановые ремонтные мероприятия. Так, на Казанской ТЭЦ-3 с 5 по 10 апреля провели бороскопическую инспекцию ГТУ. Она проводится через каждые 8 тысяч часов работы газовой турбины. Специалисты проверили внутреннее состояние ГТУ, воздушный компрессор, а также камеры сгорания. Все необходимые материалы и детали иностранного производства были закуплены и поставлены на станцию заблаговременно, проблем в этой части не ожидается.

Инспекция позволяет оценить состояние ГТУ с минимальным временем простоя оборудования без разборки основных и вспомогательных узлов. Это также снижает затраты на выполнение необходимой проверки.

В плановом ремонте участвовали восемь представителей генподрядчика, которые также соблюдали все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На станции каждое рабочее место оборудовано антисептиками, персонал носит медицинские маски или респираторы. Работа проводится в защитных перчатках.

Однако не во всех энергокомпаниях ситуация стабильная. Из-за самоизоляции может сократиться финансирование и могут скорректироваться сроки ввода проектов строительства, реконструкции, модернизации. По некоторым оценкам, из энергосистемы выпадут около 3 ГВт мощностей из-за срыва ремонтных кампаний.

Сейчас прорабатываются изменения в нормативные акты, направленные на снижение санкций за увеличение или изменение сроков плановых ремонтов энергетического оборудования. Это позволит энергетикам в сложившихся сложных условиях корректировать сроки проведения ремонтов без снижения оплаты мощности.

С начала апреля Минэнерго РФ рассматривает поддерживающие меры и формирует предложения по отмене штрафов энергокомпаниям за просроченные вводы по программе ДПМ в текущих условиях, если они нарушили действие договора по не зависящим от них причинам. Также Минэнерго предложило Минэкономразвития субсидировать из федерального бюджета энергетическим компаниям и компаниям-застройщикам проценты по кредитам, полученным на реализацию крупных инвестпроектов в электроэнергетике. На данный момент инициативы находятся на рассмотрении.