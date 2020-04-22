Как коронавирусная пандемия отразится на энергоотрасли
Эксперты оценили влияние режима самоизоляции на ТЭК
Энергокомпании в условиях коронавирусной инфекции продолжают обеспечивать энергоснабжением и теплоснабжением население России и системообразующие предприятия. Однако в Министерстве энергетики уже зафиксировали снижение энергопотребления с момента начала самоизоляции на 3,5%. А генерирующие компании отмечают падение собираемости платежей со стороны МСБ на 40%.
Как в таких условиях развиваются энергокомпании и будут ли реализованы проекты ВИЭ? С этими вопросами «Реальное время» обратилось к участникам рынка.
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Юрий Маневич заместитель министра энергетики РФ
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Инвестиционные программы ДЗО группы «Россети», а также других электроэнергетических компаний поступили и приняты к рассмотрению в регламентные сроки. Понимаем, что объявленные нерабочими дни потребуют формальной корректировки процедуры их согласования, а отдельные пункты сводной инвестпрограммы будут актуализированы, поскольку были подготовлены еще в начале года, до начала пандемии коронавирусной инфекции. В любом случае, все решения по инвестиционным программам компаний электроэнергетики, в том числе электросетевых, будут приниматься с учетом необходимости обеспечить максимально благоприятные условия для роста экономики.
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Ирина Ахметова доктор технических наук, профессор, проректор по научной работе КГЭУ
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Коронавирусная пандемия — это не первое испытание для энергетиков. Снижение энергопотребления за последние месяцы произошло в основном из-за погоды. Январь, февраль, март 2020 года оказались теплее на 2,5 градуса, чем в предыдущие годы. К фактору погоды добавился и режим самоизоляции, и объявление нерабочих дней. Сейчас мы видим снижение электропотребления на 10% за счет парализованной сферы розничных услуг, переведенного на дистанционный режим образования, снижения спроса на перевозки.
С начала режима самоизоляции, то есть с 29 марта, если исключить температурный фактор, энергопотребление снизилось на 3%. Наибольший спад был зафиксирован в энергосистеме Средней Волги, где располагается большой кластер автомобильного машиностроения. Впрочем, некоторые отрасли только нарастили свое производство, например, алюминиевые заводы показали рост на 2,5%, химическая промышленность — на 5%, нефтехимическая — на 1%. В металлургии произошло снижение на 4%, в автомобильной промышленности — на 13,3%, в добывающей промышленности — на 1,7%.
Конечно, сокращение потребления электроэнергии негативно отразится на энергокомпаниях. Снизится выручка при сохранении постоянных затрат. У энергокомпаний есть, безусловно, свои затраты, которые не зависят от объема выпуска продукции. Государством было выпущено постановление, обязывающее сбытовые компании не взимать штрафы и пени с потребителей, которые имеют просрочку платежа менее трех месяцев. Таким образом власти намерены поддержать потребителей электроэнергии во время карантина.
Что касается проектов ВИЭ, то чем дешевле будут нефть и газ, тем у потребителей будет больше желания переходить на эти источники энергии. Это сильно бьет по «зеленой» энергетике. Еще в 2014 году, после обвала цен на нефть и последующего падения цен на газ, наметилась тенденция падения интереса к «зеленой» энергетике. Однако полностью остановить проекты «зеленой» энергетики вряд ли получится. Будут замедляться темпы роста, срываться сроки ввода проектов.
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Эдуард Галеев генеральный директор АО «ТГК-16»
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По оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан», потребление электроэнергии в республиканской энергосистеме в марте этого года составило 2688,4 млн кВтч, что на 1,2% меньше, чем за тот же месяц 2019 года.
На снижение потребления повлияло несколько факторов. Один из них температурный: среднемесячная температура воздуха в марте этого года на 3,1°С выше, чем в марте 2019 года. Впрочем, эти тенденции временные и не окажут существенного влияния на работу энергосистемы в целом.
Главное, что на потреблении отразились нерабочие дни с 28 марта. Поэтому снизилось потребление предприятий автомобильной и химической промышленности, железнодорожного транспорта, мелкомоторной нагрузки.
Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Республики Татарстан в марте 2020 года составила 2181,0 млн кВтч, что на 8,3% меньше, чем в марте 2019 года. Основная доля снижения выработки отмечена на Казанской ТЭЦ-1, Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ, Казанской ТЭЦ-3, Нижнекамской ТЭЦ-1. По предварительным данным, в апреле в Татарстане потребление снизится на 6—8%.
По прогнозам Минэнерго, из-за пандемии и кризиса в этом году в зависимости от разных сценариев энергопотребление может сократиться от 3,6% до 13%. Также упадет рыночная цена электроэнергии. Ее снижение уже наблюдается в первой ценовой зоне на 10% по сравнению с 2019 годом.
Также, если не будет адресной поддержки государства, мы ожидаем взрывной рост задолженности. Хотя в настоящее время нет лавинообразного прироста должников на оптовом рынке, поскольку процесс накопления, а тем более взыскания дебиторской задолженности характеризуется длительными сроками. Однако спад экономической активности, который мы наблюдаем, несомненно, приведет к определенным трудностям с платежами, в первую очередь со стороны финансово-неустойчивых организаций — субъектов оптового рынка.
Из-за невозможности поставки импортных запчастей и комплектующих и приезда иностранных специалистов также вероятны срывы ремонтных кампаний и надежной работы оборудования.
Между тем на филиалах ТГК-16 выполняются все плановые ремонтные мероприятия. Так, на Казанской ТЭЦ-3 с 5 по 10 апреля провели бороскопическую инспекцию ГТУ. Она проводится через каждые 8 тысяч часов работы газовой турбины. Специалисты проверили внутреннее состояние ГТУ, воздушный компрессор, а также камеры сгорания. Все необходимые материалы и детали иностранного производства были закуплены и поставлены на станцию заблаговременно, проблем в этой части не ожидается.
Инспекция позволяет оценить состояние ГТУ с минимальным временем простоя оборудования без разборки основных и вспомогательных узлов. Это также снижает затраты на выполнение необходимой проверки.
В плановом ремонте участвовали восемь представителей генподрядчика, которые также соблюдали все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На станции каждое рабочее место оборудовано антисептиками, персонал носит медицинские маски или респираторы. Работа проводится в защитных перчатках.
Однако не во всех энергокомпаниях ситуация стабильная. Из-за самоизоляции может сократиться финансирование и могут скорректироваться сроки ввода проектов строительства, реконструкции, модернизации. По некоторым оценкам, из энергосистемы выпадут около 3 ГВт мощностей из-за срыва ремонтных кампаний.
Сейчас прорабатываются изменения в нормативные акты, направленные на снижение санкций за увеличение или изменение сроков плановых ремонтов энергетического оборудования. Это позволит энергетикам в сложившихся сложных условиях корректировать сроки проведения ремонтов без снижения оплаты мощности.
С начала апреля Минэнерго РФ рассматривает поддерживающие меры и формирует предложения по отмене штрафов энергокомпаниям за просроченные вводы по программе ДПМ в текущих условиях, если они нарушили действие договора по не зависящим от них причинам. Также Минэнерго предложило Минэкономразвития субсидировать из федерального бюджета энергетическим компаниям и компаниям-застройщикам проценты по кредитам, полученным на реализацию крупных инвестпроектов в электроэнергетике. На данный момент инициативы находятся на рассмотрении.
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Екатерина Косогова директор по тарифообразовнию Сибирской генерирующей компании
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Ресурсоснабжающие организации столкнулись с ситуацией неопределенности. Но страшнее всего, что в такой ситуации оказались население и малый бизнес. За первые девять дней апреля платежи сократились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом население платит дисциплинированно, выплаты упали со стороны малого бизнеса, который пострадал раньше всех. Предприниматели сохраняли рабочие места, а сейчас деньги у них закончились, и никто не знает, когда возобновится работа, запаса прочности у малого бизнеса нет.
В качестве меры поддержки населению государство запретило начислять пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ до конца этого года. Между тем для СГК даже 1% несобираемости платежей критичен. Мы наладили взаимоотношения с потребителями и собираемость составляет 98,5%. Надеемся, и дальше придерживаться этого показателя.
Но все-таки для нас эта ситуация не настолько опасна, как для маленьких водоканалов и котельных в небольших городах. Если население не оплатит услуги за март — апрель, то котельным не на что будет купить топливо к началу отопительного сезона.
Также если процент сокращения платежей продолжит падение, то прежде всего пострадают ремонтные и инвестиционные программы. Мы перестанем проводить торги на покупку труб, тендеры на подрядные организации — и по цепочке разрушится сопутствующий бизнес.
Пока в нашей компании принято решение не менять инвестиционную и ремонтную программу. Если ситуация с неплатежами будет усугубляться, то в мае примем решение о сокращении объемов ремонтных работ. Хотя именно сейчас необходимо наращивать ремонтную и инвестиционную программы, чтобы подрядные организации могли работать.
Мы обращались к председателю правительства, министру энергетики и министру строительства и ЖКХ РФ. Мы считаем, что главное — помочь людям и малому бизнесу. Срочно нужна государственная программа поддержки безработных, МСБ. Тогда восстановится вся цепочка платежей за ЖКУ. Мы бы создали соглашение о рассрочке и нам можно было бы не обращаться за госпомощью. Но если эту цепочку не восстановить, то не только мы, но и остальные наши подрядчики, и поставщики пойдут за господдержкой.
В Министерство строительства и ЖКХ мы направили законопроект с предложением снизить размер доли, приходящейся на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи с 22% до 15%. И этот законопроект мы подготовили, сейчас ждем, когда Минстрой отреагирует. Есть разные варианты поддержки: можно изменить НДС, тогда услуги ЖКХ сократятся на 2%, и вернуться к НДС 2018 года. Но пока решения нет.
Делать прогнозы по состоянию экономики можно будет, когда она начнет восстанавливаться. Но до конца года ситуация будет лишь усугубляться и ухудшаться. Могу высказать личное мнение: будет плохо. Мы, наверно, с 90-х годов такое не переживали. Даже кризисы 98-го, 2008—2009 годов, 2014 года не давали такого эффекта, как в этом году. Люди реально потеряли работу. Если раньше можно было крутиться, то сейчас физически загнаны по домам. Эта самая главная проблема, и мы с ней не сталкивались.
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Шамиль Файзрахманов директор по проектам в ПФО компании «Сименс Нефтегаз и Энергетика»
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Заводы «Сименс Технологии Газовых Турбин» и «Сименс Трансформаторы», а также компания «Сименс Нефтегаз и Энергетика» продолжают выполнять все контрактные обязательства перед заказчиками и партнерами. Отгрузка продукции и сервисное обслуживание на объектах клиентов осуществляются в плановом режиме. В этом нам помогает последовательно реализуемая в течение последних 10 лет стратегия на локализацию производства и сервисного обслуживания полного цикла. Все работы проводятся с применением необходимых мер по защите персонала и противодействию распространению вируса. Специалисты и руководители находятся в постоянном контакте с заказчиками для своевременного обмена информацией и согласования совместных действий в условиях, применимых в том или ином регионе ограничений.
В Республике Татарстан компания продолжает реализацию двух крупных энергетических проектов для ГК ТАИФ — строительство и оснащение электростанций для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». На данный момент все работы проводятся в плановом режиме.
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Расим Хазиахметов преподаватель НИУ МЭИ, советник генерального директора в АО «Техническая инспекция ЕЭС»
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Если говорить про теплоэнергетику, которая работает на газе, на твердом топливе, а в некоторых случаях на жидком топливе, то с учетом ценовой ситуации на рынке такие энергокомпании низкорентабельны, а в некоторых случаях даже убыточны. Когда потребление снизилось, в первую очередь будут пытаться разгрузить гидрогенерацию. Но возникнут вопросы со встречным стоком. Во вторую часть начнут разгружать тепловую генерацию. Атомная будет продолжать работать до определенного времени, конечно. Не думаю, что и атомную генерацию придется разгружать.
Естественно, в результате прибыль снизится еще больше, а вместе с ней и возможность заниматься собственными инвестициями. У нас большой объем инвестиций идет через систему долговременных поставок мощности — ДПМ. И раз снижается потребление, то снижается и инвестиционный поток через рыночные механизмы. Придется корректировать программу ДПМ-штрих.
Самое главное в этой ситуации — сохранить деньги на выполнение ремонтных программ, которые проходят по себестоимости. Если это удастся сделать, то мы на какое-то время отложим разговоры о светлом будущем, но зато сохраним настоящее. Если не удастся этого сделать, то надо внимательно смотреть, как можно сократить ремонтную программу. В этом направлении актуальны последние шаги Минэнерго: переход от нормативно-планового проведения ремонта к ремонту с учетом фактического технического состояния оборудования.
Такая ситуация у нас уже была в начале 90-х годов, когда потребление рухнуло почти наполовину. Поэтому практический опыт у людей в энергетике, которые пережили то время, есть. Я думаю, что и из этой ситуации мы выйдем.
Что касается возобновляемой энергетики, то эти проекты лучше не трогать. У таких проектов короткий инвестиционный цикл. Развитие ВИЭ — это технологическое развитие, и оно на данном этапе не требует больших средств, но позволяет отрабатывать технологию. И это, как один из векторов развития, надо сохранять до последнего, не оптимизируя и не снижая затраты.
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Александр Шураков директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР
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Среднесуточное потребление за 17 нерабочих дней (30 марта—15 апреля) в России оказалось примерно на 3,6% и 3,7% ниже, чем среднесуточное потребление за аналогичные периоды 2018 и 2019 годов. По объему электропотребления мы пока что «откатились» на уровень потребления, который был примерно 8—9 лет назад.
На наш взгляд, электроэнергетика пока чувствует себя лучше, чем действительно пострадавшие отрасли. Однако негативная ситуация в других секторах экономики может привести к ухудшению платежной дисциплины как у домохозяйств, так и в секторе МСБ. Поэтому предоставление субсидий домохозяйствам на оплату ЖКХ, предоставление аналогичных субсидий МСБ помогло бы сохранить качество дебиторской задолженности электроэнергетических компаний на достаточно высоком уровне и спасти отрасль от роста неплатежей.
Также повышается актуальность вопроса о перекрестном субсидировании: на фоне снижения энергопотребления в коммерческом секторе выросло потребление электроэнергии со стороны «самоизолирующегося» населения. Напомним, что летом 2019 года Минэкономразвития опубликовало и затем удалило проект указа об ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет роста расходов федерального бюджета на 402 млрд рублей ежегодно. В принципе, реанимация этого указа хотя бы на ближайшие год-два могла бы оказать положительное влияние как на потребителей электроэнергии, так и на компании электроэнергетики.
Поставка на паузу или отмена тех или иных проектов в различных секторах национальной экономики приведет к тому, что сами компании-заявители не будут готовы присоединяться. Поэтому российским энергетическим компаниям также придется корректировать, а в негативном сценарии — достаточно существенно, свои инвестиционные программы. В то же время мы не ожидаем существенных корректировок инвестиций, связанных с обеспечением надежности, безопасности, ремонтом, а также с реализацией приоритетных проектов федерального уровня.
В целом мы не ожидаем сокращения количества инвестиционных проектов в ВИЭ в России из-за коронавируса — так как сам механизм фондирования этих инвестиций (ДПМ) обеспечивает определенную защиту инвестиционным проектам от текущей конъюнктуры.
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Денис Красновский старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА
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По нашим оценкам, за весь апрель 2020 года энергопотребление может сократиться до 7% по сравнению с 2019 годом. Кроме снижения экономической активности населения, потенциальное негативное воздействие на отрасль может оказать выполнение постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которое запретило начисление штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ до конца этого года, а также отключение неплательщиков от коммунальных услуг, что потенциально ведет к снижению собираемости платежей.
По данным компаний «Т плюс» и «СГК», собираемость платежей за первые дни апреля 2020 года упала более чем на 40%. Такое поведение потребителей может привести к появлению кассовых разрывов у производителей электроэнергии, особенно в части газовой генерации, у которых 50—70% себестоимости формируют расходы на приобретение газа, рассрочка на оплату которого не предполагается. Логичнее в данной ситуации выглядели бы предоставление адресных субсидий на оплату ЖКХ определенным категориям населения.
В текущей экономической обстановке компании будут вынуждены сокращать инвестиционные программы. Важно отметить, системная надежность компаний отрасли не должна снизиться, так как практически все компании уже завершили большую часть инвестиций в надежность генерирующих активов. Текущие инвестиции, в частности в цифровизацию, не являются критичными и могут быть отложены. Важно отметить, что резерв российской энергосистемы практически в два раза выше потребления (установленная мощность 246,3 МВт, при КИУМ за 2019 год в 50,04%), что должно обеспечить ее долгосрочную надежность.
Инвестиционные проекты, направленные на создание ВИЭ в России, реализуются в основном с применением механизма ДПМ, который гарантирует возврат вложенных средств. Поэтому инвестирование в ВИЭ может прекратиться при приостановке программы поддержки (ДПМ) или при критическом падении собираемости платы за поставленную электроэнергию.
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пресс-служба Министерства энергетики РФ
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Потребление электроэнергии начало показывать небольшой прирост по сравнению с первыми днями самоизоляции. В целом с начала самоизоляции по энергосистеме России снижение потребления составляет порядка 3,5%.
Поскольку реализация инвестиционных программ энергетических компаний дает мультипликативный эффект, давая заказы другим отраслям, создавая рабочие места и вовлекая в том числе малый бизнес, было принято решение о выделении инвестиций в компаниях с государственным участием крупных проектов, для которых предусмотрено либо прямое государственное финансирование из федерального бюджета, любо обязательное финансирование в рамках инвестиционных программ. Поэтому инвестиции будут идти, снижения экономической активности не подразумевается, то есть все крупные стройки энергетических объектов продолжат реализовываться.
В настоящее время не фиксируется влияние сложившейся эпидемиологической обстановки на реализацию проектов возобновляемой энергетики. Будет ли какое-либо влияние, станет понятно позже.
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