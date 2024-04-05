Казанскую ТЭЦ-3 посетил замминистра энергетики РФ

Фото: Мария Зверева

Участники Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности во главе с заместителем министра энергетики Павлом Сниккарсом посетили Казанскую ТЭЦ-3. В состав делегации вошли энергетики из нескольких стран: Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и пр.

Целью визита стало знакомство с технологическим процессом работы уникальной газовой турбины 9НА.01 (ГТУ) производства General Electric («Дженерал Электрик»), установленной на ТЭЦ. Замминистра посетил щит управления и заслушал доклад машиниста ГТУ об оперативной обстановке.

Напомним, в прошлом году корпорация GE прекратила сервисное обслуживание своих газовых турбин, установленных на тепловых электростанциях в России. Гости интересовались вопросами импортозамещения, которые сейчас решает энергопредприятие для обслуживания ГТУ.

На станции ведется масштабная работа в этом направлении.

Замминистра посетил щит управления и заслушал доклад машиниста ГТУ об оперативной обстановке. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Мы вынуждены были разработать свою дорожную карту. На данный момент идет проработка вопросов по ремонту, обслуживанию газовой турбины с отечественными производителями, — отчитался об этой деятельности на площадке форума генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

По его словам, сотрудничество по этому оборудованию налажено с несколькими российскими компаниями.

Эдуард Галеев рассказал, что предприятие до санкций успело получить достаточно большой объем запасных частей американского производства. А к изготовлению недогруженных частей готова приступить отечественная компания «Силовые машины».

— Эта работа в России еще не осуществлялась, мы делаем это впервые. В подтверждение высокого качества наших российских партнеров могу сказать, что 26 декабря после месячного ремонта заработала ГТУ. При этом ее состояние после ввода из ремонта оказалось лучше, чем при прежнем вводе на работу американцами. Это подтверждает высокую квалификацию российских компаний, — подчеркнул Галеев.

Павел Сниккарс оставил памятную запись в журнале посетителей станции. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Павел Сниккарс при посещении станции поблагодарил казанских энергетиков за проведенную работу, пожелал безаварийной работы и удачи в достижении намеченных целей. А также оставил памятную запись в журнале посетителей станции.

Радифа Мингалева