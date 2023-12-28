Энергетики Татарстана получили награды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

50 сотрудников «ТГК-16» удостоены правительственных, отраслевых и корпоративных наград. Почетными грамотами и благодарностями отмечены их вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны и высокий профессионализм. «Реальное время» побывало на церемониях и пообщалось с награжденными.

Награда из рук раиса Республики Татарстан

Начальник электрического цеха нижнекамского филиала предприятия Дмитрий Емельянов награду получил в Казанском кремле. Он был среди лауреатов госнаград, которых раис по традиции чествует в завершение года. Рустам Минниханов вручил ему почетный знак «Заслуженный энергетик Республики Татарстан».

— В текущих условиях нам удалось обеспечить рост основных экономических показателей. За всестороннюю помощь и поддержку мы признательны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и правительству страны. Безусловно, свой значимый вклад в развитие нашей республики вносит и каждый из присутствующих в этом зале, — отметил раис, обращаясь к лауреатам государственных наград.

— Чувствую удовлетворение от того, что мой труд оценили по достоинству, и проделанная за эти годы работа не осталась незамеченной, — поделился впечатлениями после награждения Дмитрий Емельянов.

А работа действительно проделана немалая. Энергетик уже 28 лет трудится на Нижнекамской ТЭЦ-1. Прошел на станции путь от электромонтера четвертого разряда по ремонту релейной защиты и автоматики до начальника электрического цеха.

— В своей профессии я ценю специфику работы — она заставляет постоянно думать, заниматься саморазвитием, самоподготовкой. Выражение «учиться, учиться и учиться» как нельзя лучше отражает всю работу в энергетике. Мы постоянно развиваемся и движемся вперед, — рассказал Емельянов.

По словам Марата Закирова, осознание значимости и заставило его влюбиться в профессию. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Каждый энергетик своим трудом заслуживает признание»

Чествование сотрудников в конце года стало ежегодной традицией энергокомпании. В этом году церемония вручения ведомственных и правительственных наград состоялась в КРК «Пирамида».

Награды вручили заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев и заместитель председателя правления АО «ТАИФ» по информационным технологиям, энергетике и экологии Дмитрий Ершов.

— Вы ставите перед собой казалось бы невозможные задачи и решаете их. Большое вам спасибо за такую работу. Я хочу пожелать вам дальнейшего развития, у нас еще много задач в энергетике Татарстана, которые предстоит решать совместными силами. В вашей компании собрался очень профессиональный коллектив, мы считаем, что у вас все получится, — обратился к присутствующим замминистра.

Высокую оценку работе энергокомпании дал и Дмитрий Ершов.

— Я считаю, что задачи, которые были поставлены в 2023 году перед компанией, она выполнила, успешно справилась с проблемами сегодняшней реальности и готова надежно и достойно встретить Новый год, — подчеркнул он.

Поздравил коллег с наградами и генеральный директор предприятия Эдуард Галеев.

— Каждый энергетик своим трудом заслуживает признания. Энергетика объединяет в себе людей надежных и умелых, всегда осознающих всю меру своей ответственности и принимающих верные решения в самых непростых ситуациях. Следующий год обещает быть интересным, мы ждем начала реализации программ ДПМ в обоих филиалах. Я не сомневаюсь, что эти программы будут выполнены в срок и с высокой надежностью. В этом деле я надеюсь на вас, на ваш профессионализм и человеческие качества, — отметил он.

Высокую оценку работе энергокомпании дал и Дмитрий Ершов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Действительно, при общении с энергетиками создается впечатление, что случайных, незаинтересованных людей в этой профессии нет.

Например, ведущий инженер отдела энерготрейдинга компании Марсель Субхангулов, награжденный Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации, мечтал о профессии энергетика с 12 лет:

— У меня папа работал на ТЭЦ в моем родном городе. В 12 лет он привел меня к себе на работу, показал турбины, котлы. Это огромные махины. Их мощь уже тогда запала мне в душу. И я осознал, что хочу быть причастным к этому процессу, — рассказывает он о своем пути к профессии.

Своей детской мечте Марсель Субхангулов верен до сих пор и утверждает, что любовь к профессии, к работе только крепнет.

— В нашей профессии всегда нужно изучать что-то новое. Отрасль быстро развивается, мощности модернизируются, поэтому, чтобы оставаться в теме, нужно осваивать новую информацию. Это позволяет всегда быть в тонусе, подпитывает интерес к тому, что делаешь, — говорит Марсель Субхангулов.

Награждения корпоративными наградами состоялись в филиалах компании. realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

Награждения в филиалах

Награждения корпоративными наградами состоялись в филиалах компании. На Казанской ТЭЦ-3 награды сотрудникам вручил заместитель генерального директора — главный инженер «ТГК-16» Алмаз Латыпов.

— Сегодня хотел бы вам сказать спасибо. У нас действительно очень непростой труд. Каждый день жизнь всех людей сопровождается плодами нашего производства, — отметил он.

Согласен с ним и начальник смены котлотурбинного цеха станции Марат Закиров. По его словам, именно осознание значимости и заставило его влюбиться в профессию.

— На станцию пришел совершенно случайно. Товарищ предложил попробовать, у меня тогда даже энергетического образования не было. Любовь к профессии пришла со временем: чем больше узнавал, общался со старшими коллегами, которые передавали мне свой опыт, тем больше проникался. Сейчас не представляю свою жизнь без профессии энергетика, — рассказал Марат Закиров.

Его отметили Благодарностью Кабинета министров Республики Татарстан.

На Казанской ТЭЦ-3 награды сотрудникам вручил заместитель генерального директора — главный инженер «ТГК-16» Алмаз Латыпов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Со слов благодарности коллективу начал церемонию награждения и директор нижнекамского филиала предприятия Сергей Олюнин:

— Энергетическая отрасль сегодня — одна из самых важных и уверенно развивающихся отраслей российской экономики. Ее достижения и успехи — результат плодотворного труда сотен тысяч представителей нашей профессии, — подчеркнул он.

Среди награжденных нижнекамских энергетиков — Наталья Ахметшина, лаборант химического анализа пятого разряда. Ее отметили Благодарностью заместителя премьер-министра Республики Татарстан — министра промышленности и торговли республики Татарстан.

Наталья Ахметшина в профессии и на станции 35 лет. Приехала по распределению после завершения Уфимского энергетического техникума и обосновалась в Нижнекамске.

— Я очень уважаю труд энергетиков. Это люди, которые понимают значимость своего труда для всего населения. Особенно старшее поколение глубоко осознавало эту ответственность, поэтому не было текучки кадров. Мы воспитаны этим поколением, — говорит Наталья Ахметшина.

1 / 90 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Альберт Муклаков

realnoevremya.ru/Альберт Муклаков

realnoevremya.ru/Альберт Муклаков

realnoevremya.ru/Альберт Муклаков

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов