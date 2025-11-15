Филиалы ТГК-16 активно модернизируют мощности в рамках программы КОММод

Вторая обновленная турбина готовится к запуску

Фото: Динар Фатыхов

Филиалы АО «ТГК-16» активно обновляют свои мощности: уже год работает модернизированная турбина на Казанской ТЭЦ-3, а на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в рамках программы КОММод продолжается масштабная модернизация оборудования. Благодаря этим преобразованиям улучшаются технические характеристики, растет эффективность и экологическая безопасность теплоснабжения региона. Подробности — в материале «Реального времени».

1 год — полет успешный

В начале 2019 года правительство РФ одобрило новую программу по отбору проектов для модернизации оборудования КОММод. Чтобы стать участниками программы, генерирующие объекты должны отвечать критериям отбора, указанным в постановлении правительства (№43 от 25.01.2019 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»).

Активным участником этой госпрограммы является татарстанская энергокомпания ТГК-16.

В начале года была включена в работу первая турбина на Казанской ТЭЦ-3, модернизированная по этой программе.

— После проведенной реконструкции и обновления паркового ресурса в эксплуатации турбоагрегат Т-50-130-1 ст. №3 показывает себя только с положительной стороны. По итогам 10 месяцев турбина отработала более 4 тысяч часов и выработала 163 млн кВт·ч электрической и 106 тыс. Гкал тепловой энергии, что является хорошим результатом, — рассказал начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов ТГК-16 Валерий Мейзер.

Валерий Мейзер: «После проведенной реконструкции и обновления паркового ресурса в эксплуатации турбоагрегат Т-50-130-1 ст. №3 показывает себя только с положительной стороны». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также стоит отметить заметное повышение эффективности работы турбины. В ходе гарантийных испытаний зафиксировано увеличение коэффициента полезного действия, что значительно улучшило общую производительность установки. Модернизированная система автоматизации управления турбиной демонстрирует высокую надежность и точность.

— Это позволяет нам не только сократить затраты на топливо, но и увеличить объемы выработки энергии.

В целом можно отметить успешность проекта, который позволил нам значительно повысить производительность и надежность оборудования. Мы уверены, что введенные улучшения при проведении реконструкции положительно скажутся на нашей деятельности в долгосрочной перспективе, — считает собеседник.

Модернизация Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)

В следующем году будет включена в работу и турбина Т-100/120-130/-2 ст. №5 на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Сейчас по этому проекту выполнен демонтаж цилиндра высокого давления, завершается демонтаж трубопроводов, поставлено основное оборудование, генподрядчик АО «Уральский турбинный завод» проводит комплектацию материалов. Затем наступит этап монтажа, при модернизации будет заменен цилиндр высокого давления, трубопроводы турбины, конденсатные и сливные насосы.

В начале года была включена в работу первая турбина на Казанской ТЭЦ-3, модернизированная по программе КОММод. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отбор по программе КОММод прошли еще четыре проекта энергокомпании:

Паровая турбина ПТ-60-130/13 ст. №2. Планируется техническое перевооружение турбины с заменой ЦВД и регенеративных подогревателей.

Три паровые турбины Р-100— 130/15. Будет произведена комплексная замена паровых турбин.

А также 10 ноября АО «СО ЕЭС» опубликовало предварительные итоги отбора проектов КОММод на 2029 год. Конкурс прошла противодавленческая турбина Р-100-130/15 Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) ст. №9 с объемом работ, включающим комплексную замену турбины, замену ротора генератора и замену барабана энергетического котла №5.

По четырем проектам на сегодняшний день законтрактовано основное оборудование, разрабатывается проектно-сметная документация. По мере ее поступления проводятся закупки вспомогательного оборудования. По всем проектам энергокомпания укладывается в сроки. Срок реализации перенесен только по турбине ПТ-60-130/13 производства АО «Силовые машины». В связи с нарушением заводом сроков поставки оборудования модернизация турбины будет выполняться в 2028 году.

Модернизация мощностей энергопредприятия не ограничивается программой КОММод. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не КОММодом единым

Модернизация мощностей энергопредприятия не ограничивается программой КОММод. На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) с 2020 года реализуется программа замены поверхностей нагрева энергетических котлов. Программа запланирована до 2035 года, за время ее действия уже выполнена замена 19 поверхностей нагрева на 11 котлах.

Модернизация мощностей в АО «ТГК-16» — процесс постоянный. На Kazan Oil, Gas & Chemistry генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов сообщил, что в ТГК-16 составлена и утверждена пятилетняя программа инвестиций, направленная на дальнейшее развитие компании.