ТГК-16: большая энергетика ТАИФа

История становления и развития генерирующей компании Группы

Фото: Роман Хасаев

Модернизация, эффективность, экологичность, надежность — ключевые принципы, реализуемые всеми компаниями Группы ТАИФ, характерны и для ее энергетической составляющей. Свою новейшую историю АО «ТГК-16» ведет с 2010 года, но летопись самих теплоэлектроцентралей (Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)) гораздо обширнее. И на всем своем протяжении история ТГК-16 тесно переплетена с историей развития татарстанской нефтехимии. В год векового юбилея Татарской АССР и 30-летия Группы ТАИФ «Реальное время» публикует цикл статей о Группе ТАИФ в истории Татарстана. Эта часть посвящена большой энергетике Группы: генерирующей компании ТГК-16, в 2020-м отпраздновавшей и свой собственный юбилей — 10-летие с момента образования.

Казанская ТЭЦ-3: построена для большой химии

Начало 60-х годов XX века. Эпоха масштабного строительства и освоения новых направлений в промышленности в СССР. Север Казани активно застраивается мощными производствами, в числе которых и будущий флагман татарстанской и российской нефтехимии — «Казаньоргсинтез».

Мощностей действующих генераций Казани (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) для обеспечения и растущего города, и новых предприятий необходимыми объемами энергии уже не хватало. 11 мая 1964 года Госкомитет по энергетике и электрификации СССР утвердил задание на проектирование новой ТЭЦ в столице Советской Татарии. Главным предназначением теплоэлектроцентрали стало снабжение будущего нефтехимического гиганта, а также значительной части столицы республики теплом и электричеством.

В 1966 году на основании приказа Минэнерго СССР началось строительство Казанской ТЭЦ-3. Фото: taif.ru

— В эти годы республика, особенно столица, испытывала колоссальный дефицит энергии. Достаточно сказать, что в часы пиковых нагрузок нередко приходилось отключать освещение города и даже трамвайные линии. Мощности ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 не обеспечивали потребности города в электричестве, — вспоминал первый директор Казанской ТЭЦ-3 Фатых Шагиев. — В первую очередь я начал с ознакомления с технической документацией, утвержденным проектным заданием. То, что я узнал, меня просто поразило: основным топливом для ТЭЦ-3 должен был стать низкокалорийный кузнецкий уголь Томь-Усинского месторождения с высокой влажностью и зольностью.

На таком топливе надежной и бесперебойной работы от ТЭЦ ожидать не приходилось. В этом Шагиев убедился, отправив бригаду проектировщиков-котельщиков изучить котлы Томь-Усинской ГРЭС. Даже поступая на станцию с ближайших — всего в 6—40 километрах от ГРЭС разработок, уголь промерзал в вагонах, что исключало возможность механизированной разгрузки. Что уж говорить о Казанской ТЭЦ-3, до которой уголь предстояло везти 3,5 тыс. км. Директору станции пришлось отправлять письмо в Москву.

— Взял за основу отчет бригады проектировщиков, обосновал катастрофический дефицит мощностей по электро- и теплоэнергии в Казани, постарался обосновать экономическую сторону вопроса. Исходя из всего этого, высказал предложения. Во-первых, оставить за Казанской ТЭЦ-3 в качестве основного вида топлива мазут. Во-вторых, для обеспечения всех электростанций Татарской республики топочным мазутом предусмотреть в республике строительство нефтеперерабатывающего завода. Письмо было адресовано не кому-нибудь, а самому председателю Совета министров СССР А.Н. Косыгину. Сознавал, что нарушаю субординацию, понимал последствия, но значение своего дела представлял превыше всего. И дело сдвинулось с мертвой точки. Не сразу, с трудом, преодолевая множественные препятствия, я добился перевода Казанской ТЭЦ-3 с угля на мазут, — вспоминал сам Шагиев.

В мае 1965 года была завершена проработка проекта Казанской ТЭЦ-3. В сентябре под нее выделили участок земли площадью 101 гектар. В 1966 году началось строительство, и уже год спустя, в декабре 1967 года, включили в работу три пиковых водогрейных котла типа ПТВМ-100 тепловой мощностью по 100 Гкал/час каждый. С января 1968 года станция вошла в строй действующих ТЭЦ. В декабре 1968 года, с вводом в эксплуатацию четвертого водогрейного котла, строители начали возведение главного корпуса и подготовку к монтажу энергетического оборудования.

Строительство Казанской ТЭЦ-3. Фото: taif.ru

В декабре 1970 года Госкомиссией был принят первый пусковой комплекс — энергетический котел ТГМ-84А и турбогенератор ПТ-60-130/13, а уже 8 января 1971 года Казанская ТЭЦ-3 дала первый промышленный ток. Поэтапный ввод оборудования первой очереди станции был завершен к 1973 году. Мощность станции на тот момент составила 260 МВт.

В августе 1977 года, после монтажа газопроводов и ГРП, на Казанской ТЭЦ-3 стали использовать газ. В 1980 году началось строительство второй очереди станции, и уже к октябрю 1983 года установленная мощность Казанской ТЭЦ-3 достигла 440 МВт.

До 2010 года КТЭЦ-3 входила в состав ОАО «Генерирующая компания» (сейчас — АО «Татэнерго»), затем вошла в состав АО «ТГК-16». Сегодня это самая крупная промышленно-отопительная теплоэлектроцентраль в Казани, с установленной электрической мощностью 789,6 МВт, по тепловой — 2 390 Гкал/ч.

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) — ровесница «Нижнекамскнефтехима»

1967 год — особенный для Нижнекамска, так как именно в этом году была выпущена первая продукция градообразующим предприятием — Нижнекамским химкомбинатом, позднее переименованным в ПАО «Нижнекамскнефтехим». В феврале того же 1967 года забилось и энергетическое сердце индустриального Закамья. 26 числа, за полтора часа до полуночи, теплоэлектроцентраль дала стране свой первый промышленный ток.

Строительство Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Фото: taif.ru

Решение ЦК КПСС и Совмина СССР «О строительстве крупнейшего в Европе нефтехимического комплекса и города-спутника на территории Татарской АССР» было принято еще в 1958 году. И уже тогда было понятно, что будущему нефтехимическому комплексу и растущему рядом с ним городу будет необходим свой источник энергии.

Решение о строительстве Нижнекамской ТЭЦ было подписано Советом министров 25 апреля 1962 года. А уже в июле 1963 года на строительной площадке, отведенной под централь, закипела подготовительная работа.

1965-й год: возведена временная база и опорные объекты, строится главный корпус, заложены фундаменты под котлы. Еще через год — под напряжение поставлен первый из двух трансформаторов, включена электрическая часть и опробованы вспомогательные механизмы, турбины, первая очередь химводоочистки, мазутное хозяйство, ЗРУ-110. 1967 год: станция запущена в работу и питает тепловой и электрической энергией Нижнекамский химкомбинат.

Спустя еще 4 года ТЭЦ разрослась до шести котлоагрегатов и пяти турбогенераторов. Через 5 лет котлоагрегатов запущено уже семь, турбогенераторов — шесть. Общая мощность станции по выработке электроэнергии достигла 480 МВт. К 1977 году работают уже 11 турбогенераторов общей электрической мощностью 1000 МВт. Мощность ТЭЦ по теплу достигла 3885 Гкал/ч. В 1984-м все котлоагрегаты станции переведены на сжигание природного газа, что позволило значительно снизить нагрузку на окружающую среду.

1 июня 2010 года самая крупная промышленно-отопительная ТЭЦ Татарстана (и одна из крупнейших в Европе) вошла в состав АО «ТГК-16». С этого момента ведется отсчет ее новейшей истории: летопись масштабных модернизаций и внедрения новейших технологий.

В 2010 году начался новый этап истории Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Фото: taif.ru

— Наши электростанции создавались в середине прошлого века одним постановлением по республиканской нефтехимии. Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) — под «Нижнекамскнефтехим», Казанская ТЭЦ-3 — под завод «Органический синтез». Это были крупнейшие предприятия на тот момент и двигатели материального развития на текущий момент. Поэтому эти две станции имели и продолжают иметь колоссальное значение для развития промышленности, это самые крупные производители тепла и пара в республике, а Нижнекамская ТЭЦ-1, наверное, и крупнейший производитель тепла в России, — в интервью «Реальному времени» отметил Эдуард Галеев.

Группа ТАИФ: миллиардные инвестиции в энергетику

Практически сразу после приобретения теплоэлектроцентралей Группой ТАИФ были детально проработаны этапы стратегической программы повышения надежности и эффективности энергетического комплекса. Роль опоры и ключевого инструмента в достижении поставленных целей отводилась коренной модернизации генерирующих производств. Менее чем за 6 лет — то есть с 2010 года (создания ТГК-16) и по 2016-й, общая сумма инвестиций Группы ТАИФ в капитальный ремонт и реконструкцию Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) превысила 13 млрд рублей.

Так, в 2013 году, согласно принятой «Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности», на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) был введен в эксплуатацию первый турбопривод, позволивший снизить потребление энергии на собственные нужды ТЭЦ на 2,5 МВт. Экономия электроэнергии благодаря этому достигает 23 млн киловатт-часов в год. И это не единственный плюс от использования турбоприводов. Благодаря такому усовершенствованию системы растет располагаемая электрическая мощность предприятия — увеличение выработки электроэнергии и тепла. В 2014 году два турбопривода были смонтированы и введены в эксплуатацию и на Казанской ТЭЦ-3.

Первый этап был направлен на обеспечение достаточной надежности бесперебойного снабжения потребителей теплом и электричеством. Второй — комплексная реконструкция, замена и обновление электростанций. При этом руководство ТАИФа строго следило за тем, чтобы реализация инвестиционных проектов не привела к удорожанию производства, а значит, и росту стоимости тепловой и электрической энергии для конечных получателей.

В 2014—2015 годах совместно с «Сетевой компанией» были проведены работы по реконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) на 110 кВ на Казанской ТЭЦ-3. Строительство воздушно-кабельных заходов 220кВ на ТЭЦ-3 позволило развести на отдельные линии подачу электроэнергии от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, тем самым создать два действительно независимых источника электроснабжения производств ПАО «Казаньоргсинтез» и обеспечить электроснабжение по I категории надежности. Впервые за многие годы риски аварийных отключений, связанные с технологическими нарушениями во внешней сети, были практически исключены.

Эдуард Галеев: «Видя результаты, компания поверила, что способна на реализацию масштабных задач». Фото: АО «ТГК-16»

Реконструкция турбогенератора с установкой трубопроводов, капитальный ремонт и масштабные работы по модернизации действующего на объектах ТГК-16 оборудования в таких объемах, как после 2010 года — с момента создания генерирующей компании, на станциях не проводились очень давно.

— Компания поверила в свои силы, убедилась, что она способна выполнять серьезные задачи по модернизации и вводу нового оборудования. Имея этот опыт, мы пришли к решению о необходимости строительства и запуска газотурбинной установки (ГТУ) на Казанской ТЭЦ-3, — вспоминает Эдуард Галеев.

Самая мощная ГТУ в России — на 405,6 МВт, построенная в рамках комплексной модернизации станции на базе газовой турбины 9HA.01 (General Electric), крупнейшей и наиболее эффективной в мире, была торжественно введена в эксплуатацию в 2017 году.

В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, руководители федеральных министерств и ведомств. ГТУ позволила повысить эффективность и надежность электростанции, снизить объем выбросов в окружающую среду, в три раза увеличить выработку электроэнергии в комбинированном цикле, сохранив прежние объемы производства тепла, тем самым снизив себестоимость отпускаемой потребителям тепловой энергии и дефицит электроэнергии в Казанском энергорайоне.

Запуск ГТУ позволил повысить эффективность и надежность Казанской ТЭЦ-3. Фото: prav.tatarstan.ru

Запуск ГТУ ознаменовал завершение комплексной модернизации на Казанской ТЭЦ-3. Станция стала одной из опорных точек при формировании энергокольца 220 кВ вокруг Казани. Четыре энергоисточника — ТЭЦ-3, подстанции Центральная, Зеленодольская и Киндери — связаны между собой линиями 220 кВ, по которым от них, в случае необходимости, может быть передана резервная мощность, исключающая аварийные отключения промышленных предприятий и населения.

— Турбина работает уже несколько лет и прекрасно себя показала. Благодаря ей впервые резко (на 400 МВт) снижен энергодефицит Казани. Столица Татарстана практически вышла на нулевой сальдо-переток. Обеспечен высокий уровень надежности работы «Казаньоргсинтеза» и других промышленных объектов Казанского энергорайона. Машина экономически очень эффективна, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор АО «ТГК-16».

Задача: обеспечить надежность энергоснабжения

Стремясь повысить надежность энергоснабжения потребителей, в числе которых крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании Татарстана и России, на предприятиях АО «ТГК-16» постоянно ведут работу по развитию и поддержанию в надлежащем состоянии производственной инфраструктуры и оборудования.

На ТГК-16 постоянно ведется работа по развитию производственной инфраструктуры. Фото: Максим Платонов

Так, в 2018 году была завершена реконструкция химического цеха №1 Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Установка двух новых высокоскоростных осветлителей и трех цепочек ионообменных фильтров позволила нарастить выработку химобессоленной воды на 400 т/час, повысив надежность работы водоподготовительной установки в целом. В 2019 году на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) завершили техническое перевооружение и цеха химической водоподготовки №2. Его производительность по выработке химобессоленной воды выросла на 200 т/час. Общая сумма инвестиций составила порядка 450 млн рублей.

В 2019 году на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) была завершена реконструкция речных водоводов. АО «ТГК-16» вложило в реализацию этого проекта более 100 млн руб., существенно повысив надежность теплоэлектроцентрали в снабжении промышленных потребителей (ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и др.), а также населения Нижнекамска паром и горячей водой.

Только в 2019 году инвестиции ТГК-16 в модернизацию и обслуживание объектов генерации превысили 2 млрд руб. Фото: Максим Платонов

Благодаря глубокой реконструкции Нижнекамской ТЭЦ в настоящее время отпуск станцией тепла, в сравнении с 2010 годом, вырос более чем на 60%.

— В 2018 году Нижнекамская ТЭЦ-1 произвела максимальную выработку тепла за всю свою историю: были побиты все рекорды и советского, и постсоветского времени. Станция вышла на максимум своей выработки по электроэнергии и по теплу, — в одном из интервью «Реальному времени» отметил Эдуард Галеев.

Бьет рекорды по производству электроэнергии в комбинированном цикле и Казанская ТЭЦ-3. За 10 лет, прошедших с момента вхождения теплоэлектроцентрали в состав АО «ТГК-16», ее выработка выросла практически в 3 раза.

Курс на экологичность

Политика Группы ТАИФ — высокая социальная ответственность. В том числе в вопросах бережного отношения к окружающей среде. При решении вопросов повышения эффективности и надежности программы модернизации, реализуемые на производствах АО «ТГК-16», направлены также на снижение уровня негативного воздействия на экологию. Активно внедряются ресурсосберегающие технологии. Реализованное в 2015 году совместно с ПАО «Нижнекамскнефтехим» переоснащение конденсатоочистки химического цеха №1 Нижнекамской ТЭЦ позволило вовлечь в производственный цикл возвратный промышленный конденсат, тем самым на 13,6 млн тонн снизить потребление речной воды и на 2,3 млн тонн уменьшить сброс сточных вод.

Политика Группы ТАИФ — высокая социальная ответственность. В том числе в вопросах бережного отношения к окружающей среде. Фото: Максим Платонов

Внутренние требования Группы ТАИФ в области экологии даже выше общемировых и российских стандартов. Но и эти показатели в компаниях стараются превзойти. В 2016 году строительство нового газораспределительного пункта и газопровода от Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков АО «ТАИФ-НК» до Нижнекамской ТЭЦ-1 позволило создать систему газопотребления топливного газа КГПТО. Благодаря этому газ, ранее сжигавшийся на факелах, стал использоваться в качестве топлива теплоэлектроцентрали, что позволило добиться не только экономического эффекта, но и сократить объемы выбросов в атмосферу окислов азота до 840 тонн в год.

На снижение валовых и удельных выбросов в окружающую среду благотворное влияние оказал и запуск в 2017 году на Казанской ТЭЦ-3 современной ГТУ 9HA.01. В ней использована технология сухого подавления образования выбросов NOх, благодаря чему средние значения концентраций выбросов оксидов азота от ГТУ оказались в 1,3 раза ниже норматива технологических показателей, соответствующих НДТ. Снижение валовых выбросов от источников предприятия с 2017 года при росте производства продукции составило 1,8 раза, снижение удельных выбросов на отпуск электроэнергии — 2 раза, снижение удельных выбросов на единицу использованного топлива обеспечено — 2,3 раза.

В 2019 году на Казанской ТЭЦ-3 введены в эксплуатацию очистные сооружения ливнево-талого и промышленного стока. Общие затраты на реализацию проекта составили 165 млн рублей. Новая система очистки позволяет эффективно очищать сточные воды предприятия от взвесей и нефтепродуктов. В результате на Казанской ТЭЦ-3 появились сразу две системы очистки: загрязненных нефтепродуктами сточных вод, а также ливнево-талых и промышленных стоков. В 2019 году после очистки на сооружениях нефтесодержащих стоков в циркуляционную систему оборотного охлаждения Казанской ТЭЦ-3 возвращено 360 тысяч тонн очищенных сточных вод. В результате работы очистных сооружений удалено 7 тонн шлама нефтепродуктов и 50 тонн осадка взвешенных веществ.

Надежный поставщик энергии

— ТГК-16 продолжает развиваться и постоянно улучшать показатели. Каждый год снижаются удельные расходы топлива на электроэнергию. Это позволяет компании сохранять конкурентоспособность. Если в 2010 году удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии по компании АО «ТГК-16» составлял 305,6 грамма на киловатт-час, то по результатам 2019 года — уже всего 235,8 грамма на киловатт-час. Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии составило 69,8 грамма на киловатт-час. Это эквивалентно 1,5 млрд куб. м сэкономленного природного газа за 10 лет работы, — подчеркнул генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Установленная электрическая мощность ТГК-16 в настоящее время составляет 1669,6 МВт, тепловая — 6136 Гкал/ч. Работа в режиме когенерации (одна из самых экологичных технологий современности, отвечающая международным требованиям по снижению углеродного следа в производимой продукции и положениям Парижского договора по климату) позволяет энергетикам Группы ТАИФ удерживать одни из самых низких тарифов в республике. По уровню эффективности и удельным расходам топлива на производство тепловой и электрической энергии обе ТЭЦ, входящие в АО «ТГК-16», показывают одни из лучших результатов по стране. В перспективе установленную мощность генерации по группе ТАИФ планируется довести до 3 ГВт. Основная концепция — создание надежного фундамента для дальнейшего развития потребителей — как промышленных, так и населения.

Активно развивающиеся производства Группы ТАИФ и других предприятий Казанской и Камской агломераций, интенсивное строительство современного многоквартирного жилья, социальных объектов требуют качественного энергоснабжения. Группа ТАИФ уже инвестировала миллиарды рублей в строительство и модернизацию входящих в состав АО «ТГК-16» станций и многие миллионы — в повышение надежности снабжения потребителей теплом и электроэнергией.

— Благодаря всем инновациям, которые мы внедрили за прошедшие 10 лет, ТГК-16 продолжает сохранять тарифы на тепло на доступном потребителям уровне. Мы будем делать все, чтобы не допустить лавинообразного роста стоимости тепла, несмотря на то, что сейчас мы попали в своеобразные «ножницы»: когда рост затрат на топливо — газ, происходит ежегодно, а стоимость электроэнергии из-за больших вводов мощности по электроэнергии в России отстает, — отметил генеральный директор АО «ТГК-16».

Эдуард Галеев: «Благодаря внедренным за минувшие 10 лет инновациям ТГК-16 продолжает сохранять достаточно низкие тарифы на тепло». Фото: АО «ТГК-16»

В настоящее время АО «ТГК-16» занимает более половины рынка тепловой энергии среди генерирующих компаний Татарстана. Отпуск тепла вырос с 17,1 млн Гкал в 2011 году до 20,7 млн Гкал в 2019-м. Вместе с этим в 2019 году ТГК-16 выработала 9,3 млрд киловатт-часов электроэнергии. Отпуск электрической энергии в сеть составил 8,3 миллиарда киловатт-часов.

Сохранить и приумножить результаты

Сейчас в планах АО «ТГК-16» — реализация новых крупных проектов. В 2019 году в рамках государственной программы ДПМ (Договор о предоставлении мощности, — прим. ред.) компания подала четыре заявки на паровые турбины Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3. Генерирующая компания успешно прошла конкурентный отбор и конкурсную комиссию и сначала получила возможность модернизировать турбину на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) мощностью 100 МВт, что позволит повысить ее надежность и экономичность. Компания планирует заменить турбоагрегат и ротор генератора, после чего срок службы оборудования будет продлен более чем на 30 лет.

В конце 2019 года правительственная комиссия по электроэнергетике отобрала еще 19 проектов модернизации действующих тепловых электроцентралей, в том числе три — на принадлежащих ТГК-16 объектах: компания проведет модернизацию оборудования мощностью 50 МВт на Казанской ТЭЦ-3, а на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) планируется заменить две турбины суммарной мощностью 165 МВт. Таким образом, к 2025 году будет дополнительно обновлено 265 МВт генерирующих мощностей компании. Данная работа будет продолжена в рамках дальнейших отборов по программе ДПМ. Одновременно с этим в настоящий момент в компании стартовала масштабная программа по обновлению энергетических котлов. На период до 2030 года в замену поверхностей нагрева котлоагрегатов предусмотрено вложить более трех миллиардов рублей.

В планах руководства Группы ТАИФ и АО «ТГК-16» — реализация новых масштабных проектов по повышению эффективности компании. Фото: АО «ТГК-16»

— Основная задача АО «ТГК-16» сегодня — не просто сохранить достигнутые к настоящему времени результаты, но и продолжить динамичное развитие генерирующей составляющей Группы ТАИФ. На повышение эффективности основных показателей работы станций направлены уже реализующиеся и разрабатываемые проекты модернизации существующих и строительства новых мощностей. Думаю, мы достигнем цели, — в интервью «Реальному времени» обозначил стоящие перед компанией задачи генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.