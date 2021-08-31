«Мы сверяем пути, выравниваем позиции»: делегация СИБУРа побывала на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)

Фото: Альберт Муклоков

Делегация СИБУРа с рабочим визитом посетила филиал АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)». Бизнес-партнеры осмотрели производственные объекты предприятия, приняли участие в деловых сессиях. Визит стал продолжением июльской поездки делегации ТАИФа на «ЗабСибНефтехим». Более подробно — в материале «Реального времени».

Одна из крупнейших теплоэлектроцентралей Европы

— Рады встретиться с прекрасными людьми, большими профессионалами своего дела, — открывая встречу, сказал директор по энергетике и ресурсообеспечению СИБУРа Владимир Тупикин.

С первых же минут совещание больше напоминало встречу старых друзей. Гостям показали фильм о Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). После чего с краткой презентацией выступил директор станции Сергей Олюнин.

— Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) — одна из крупнейших теплоэлектроцентралей Европы. Установленная электрическая мощность станции составляет 880 МВт, тепловая — 3 746 Гкал/ч. На станции эксплуатируется 10 турбоагрегатов, 16 энергетических и 5 водогрейных котлоагрегатов, — сообщил он.

С краткой презентацией выступил директор станции Сергей Олюнин.

Основными потребителями тепла станции являются нефтехимические производства ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и тепловые сети АО «Татэнерго». Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) обеспечивает порядка 60% годового отпуска тепловой энергии на теплофикацию города Нижнекамска. По уровню экономичности и технологии производства станция занимает передовые позиции среди теплоэлектроцентралей России.

Сергей Олюнин рассказал об основном оборудовании станции, принципиальной тепловой схеме, динамике изменений основных ТЭП. По его словам, инвестиции АО «ТГК-16» в основное оборудование и производственные фонды Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) с 2010 по 2020 годы с учетом капитального строительства и капитального ремонта составили почти 6 млрд рублей. Много планов впереди…



— Общий объем планируемых инвестиций в техническое перевооружение и модернизацию основных производственных фондов Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) на период до 2030 года составит порядка 18 млрд рублей. Основные направления модернизации станции — это повышение надежности, безопасности, экономичности и экологичности производства, — добавил он.



Представители СИБУРа в ходе совещания задали десятки вопросов, в основном они касались ценообразования, особенностей реализации инвестиционных проектов, а также хода работ по модернизации и ремонту оборудования. К слову, многие новшества электроэнергетической отрасли Татарстана внедряются именно на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

К одним из крупных ресурсосберегающих инвестиционных проектов последних лет можно отнести техническое перевооружение конденсатоочистки химического цеха №1, внедрение которого в содружестве с ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечило прием в цикл станции возвратного промышленного конденсата.

Особый интерес вызвали проекты технического перевооружения водоподготовительного оборудования двух химических цехов станции, выполненные в период с 2018 по 2019 годы, в результате которых были внедрены наилучшие доступные технологии в области водоподготовки (высокоскоростные осветлители, мембранные модули очистки воды и пр.), увеличена производительность по выработке химически обессоленной воды высокого качества суммарно на 600 тонн/ч.



Благодаря строительству нового газораспределительного пункта была реализована схема подачи топливного газа на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1). Раньше этот газ, побочный продукт производства комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефти АО «ТАИФ-НК», просто сжигали на факельных установках. Теперь это важный продукт для производства энергии. Эффект от внедрения получился двойным — экономический и экологический.



— У нас очень много точек соприкосновения как в части нефтехимии, так и в части энергетики. Есть общие задачи, точки роста и направления развития. Можно посмотреть, как сделано друг у друга, чтобы не изобретать велосипед. Мы сверяем пути, выравниваем позиции, стараемся обменяться самыми передовыми решениями, — отметил Руслан Гиззатуллин, заместитель генерального директора по энергетике и информационным технологиям АО «ТАИФ».

«Мы видим высокий уровень профессионализма инженерных работников»



Оценить масштабы Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) делегация СИБУРа смогла во время экскурсии. Гости посетили химические цеха, главный и центральный щиты управления.

Оценить масштабы Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) делегация СИБУРа смогла во время экскурсии.

Особое внимание Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) уделяет природоохранной деятельности. Станция проводит эффективную экологическую политику за счет оптимизации производственных процессов, проведения энергосберегающих мероприятий, внедрения наилучших из доступных технологий и рационального ресурсопотребления. Этот опыт также заинтересовал представителей СИБУРа.

— Мы видим высокий уровень профессионализма инженерных работников. Люди болеют душой за станцию. Это заметно по основному производству. Если оно бьет рекорды, значит, вспомогательное производство — энергетика — работает стабильно. Очень грамотно распределены инвестиционные и ремонтные мероприятия, все заранее спланировано. К Нижнекамской ТЭЦ предъявляются особые требования, вызванные большим потреблением паров и тепловой нагрузкой. Станций, которые работают в таком режиме, можно по пальцам пересчитать. На коллег ложится большая ответственность по содержанию котельного оборудования в надлежащем состоянии. Они это делают очень профессионально и надежно! — поделился впечатлениями Владимир Тупикин, директор по энергетике и ресурсообпеспечению СИБУРа.

Итоги встречи представители СИБУРа и ТГК-16 подвели на заключительном совещании. Договорились о более тесном сотрудничестве и взаимопомощи.

Итоги встречи представители СИБУРа и ТГК-16 подвели на заключительном совещании. Договорились о более тесном сотрудничестве и взаимопомощи.

— Развитие энергетики в ТАИФе намного шире. У нас только одна ТЭЦ, которая находится в составе тобольского предприятия. Здесь есть большая инвестиционная программа, реализованная в последние годы. Видим, как бережно коллеги относятся к своему теплу, электроэнергии, эффективности этих процессов и надежности производств. Мы традиционно договорились обменяться проектами по энергетике. Обсудить детали. Больше спасибо коллегам, — отметил Игорь Климов, член правления — управляющий директор СИБУРа, курирующий вопросы эффективности производства, энергетики и ресурсообеспечения.

В заключении Руслан Гиззатуллин подчеркнул, что при объединении компаний важно сохранить традиции, заложенные еще ветеранами производства.

— Наши коллеги из СИБУРа признают, что в «Нижнекамскнефтехиме», ТГК-16 сформирована серьезная школа специалистов по каучукам, пластикам и энергетике. Важно не потерять школу. Это не просто люди, которые пришли работать на комбинат, это их семьи, дети. Когда созданы условия не только для работников, но и для их семей, это имеет дополнительный эффект. Дети, видя, как работают их родители, будут учиться и возвращаться сюда. Это наше основное достояние. Это точка приложения усилий, которая впоследствии позволит успешно реализовать все наши амбициозные планы.

