Лидеры стран БРИКС приняли декларацию саммита в Нью-Дели

Они призвали отменить односторонние экономические и вторичные санкции

Лидеры страны-члены БРИКС на саммите приняли Делийскую декларацию 18-го саммита объединения. Документ приводит ТАСС.

— Мы вновь подтверждаем нашу приверженность духу БРИКС, основанному на взаимном уважении и понимании, суверенном равенстве, солидарности, демократии, открытости, инклюзивности, сотрудничестве и консенсусе. Опираясь на опыт двух десятилетий деятельности БРИКС, мы подтверждаем готовность укреплять сотрудничество в рамках расширенного состава БРИКС по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурные и гуманитарные связи, — сказано в общем заявлении. — Вместе с тем мы намерены углублять наше стратегическое партнерство на благо наших народов, содействуя миру, формированию более представительного и справедливого международного порядка, обновлению и реформированию многосторонней системы, а также устойчивому развитию и инклюзивному рост.

Другие положения декларации:

Страны БРИКС намерены углублять стратегическое партнерство на благо народов, содействуя миру, формированию более представительного и справедливого международного порядка, обновлению и реформированию многосторонней системы, а также устойчивому развитию и инклюзивному росту.

Они призвали к предотвращению конфликтов в мире путем устранения их коренных причин. Лидеры государств указали на региональные и международные организации как инструмент для предотвращения и преодоления конфликтов. "

БРИКС обеспокоено эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и призывают активизировать усилия для ее снижения.

Поддержано стремление Африки получить постоянное представительство в Совете Безопасности ООН.

Страны призвали обеспечить представительство Палестины во всех международных организациях и заявили о поддержке полноправного членства Палестины в ООН.

Группа БРИКС настроена продолжать работу над созданием механизмов трансграничных платежей и использования национальных валют.

Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной угрозы и конфликта, призвали укреплять режим нераспространения и разоружения.

Страны БРИКС призвали отменить односторонние экономические и вторичные санкции, которые противоречат международному праву и Уставу ООН.

Президент России Владимир Путин выступил на саммите БРИКС в Нью-Дели (Индия). Главные тезисы — в материале «Реального времени».



Денис Петров