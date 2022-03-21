Распространяемые Киевом данные о потерях ВС РФ являются пропагандистским враньем, заявили в МО РФ

Фото: скриншот видео mil.ru

Все распространяемые советником офиса украинского президента Михаилом Подоляком данные о потерях российских Вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем, заявили в Минобороны России. Там порекомендовали не вводить в заблуждение «относительно реальных возможностей и профессионализма российских Вооруженных сил».

В Минобороны обратили внимание Подоляка на действия СБУ, формирований неонацистов и других так называемых «специальных украинских структур», терроризирующих собственных граждан, пытающихся покинуть территорию Украины.



— Детей и женщин они еще с грехом пополам пропускают. Хотя далеко не всех. Что касается мужской части населения Украины, то их там же, на границе, насильственно забирают в армию в качестве так называемых резервистов. А на самом деле используют как «пушечное мясо», — заявили в Минобороны.

По данным ведомства, националисты продолжают использовать жилые кварталы и социальные объекты в качестве живого щита.

— Так, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. При этом, площади расположенного рядом торгового центра использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня, — отметили в МО РФ.

В связи с этим ночью 21 марта в ТЦ была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре.

В Министерстве обороны России сегодня также прокомментировали слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только «количеством и крылатыми ракетами». Там сообщили, что применяется и высокоточное гиперзвуковое оружие.



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