Новости общества

17:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Следком возбудил уголовное дело против Meta по двум статьям

15:10, 11.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Следком возбудил уголовное дело против Meta по двум статьям
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей Facebook и Instagram. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня стало известно, что Facebook и Instagram в некоторых странах не будет блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военных. Временное разрешение относилось к России, Украине, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и государствам Закавказья.

Фото: flickr.com


Эти действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280, 205.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности».

Генпрокуратура уже направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, а также обратилась в суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Подробнее о нововведении американской соцсети, реакции в России — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:14
    какой-то фашизм реально со стороны мета
    Ответить
  • Анонимно 15:14
    за такое надо наказывать, правильно!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также