Следком возбудил уголовное дело против Meta по двум статьям

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей Facebook и Instagram. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня стало известно, что Facebook и Instagram в некоторых странах не будет блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военных. Временное разрешение относилось к России, Украине, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и государствам Закавказья.

Фото: flickr.com



Эти действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280, 205.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности».



Генпрокуратура уже направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, а также обратилась в суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.



Подробнее о нововведении американской соцсети, реакции в России — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина