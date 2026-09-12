Синоптик о погоде зимой: большая часть территории России будет находиться под аномальным теплом

Температура воздуха будет превышать норму на 3–4 градуса

Фото: Динар Фатыхов

Предстоящей зимой большая часть территории России будет находиться под аномальным теплом. Температура воздуха будет превышать норму на 3–4 градуса, заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В основном аномальное тепло ожидается в феврале в Центральной России и южных регионах. «Все это будет сопровождаться повышенным количеством осадков. Думаю, что в декабре это будет более-менее близко. А дальше на 30-40% в январе выпадет больше осадков, чем положено», — отметил синоптик.

Причиной этого станет климатическое явление Эль-Ниньо. При этом не вся зима будет теплой, отметил Евгений Тишковец.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Денис Петров