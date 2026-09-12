Сергей Лавров: «На период переговоров СВО остановлена не будет»

Россия готова к переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, если Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в Москву.

— Это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны. Потому что он так и не отменил свой декрет о запрете [переговоров], — цитирует главу МИД ТАСС.

При этом «на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет», отметил он.

Ранее президент Росси Владимир Путин заявил, что Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но «с террористами переговоров не ведут».

Денис Петров