Росгвардейцы во время освобождения Изюма взяли в плен лидеров нацформирований

Во время освобождения города Изюма в Харьковской области Украины бойцы Росгвардии взяли в плен лидеров нацформирований, сообщили «РИА Новости».

В ходе операции по освобождению города росгвардейцы также взяли в плен пособников СБУ, захватив важные документы.

«Благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники спецназа и СОБР Росгвардии заняли плацдарм и в течение суток «отражали контратаки численно превосходящих подразделений ВСУ и националистов», чтобы подразделения российской армии смогли установить через реку понтонный мост. 40 участников операции представят к государственным наградам.

В Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь российская авиация в рамках специальной операции поразила 62 военных объекта Украины. В общей сложности с начала спецоперации на Украине были ликвидированы 207 беспилотников, 1 467 танков и 148 установок реактивной системы залпового огня.

Российские войска нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по центру подготовки сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомирской области. В центре базировались прибывшие на Украину иностранные наемники. В результате удара были убиты более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников.

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Маргарита Головатенко