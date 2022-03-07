Правительство утвердило перечень недружественных России государств

Правительство России утвердило перечень недружественных России иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия, сообщает «РИА Новости».



В список вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Фото: wikimedia.org

28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Российским резидентам запрещено предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ.

На прошлой неделе подписал закон о распространении санкций за нарушение прав российских граждан на всех иностранцев.

Маргарита Головатенко