Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.

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Федеральное правительство, а также субъекты РФ или муниципалитеты смогут изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, Путин подписал закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Заемщик может обратиться к кредитору в период с 1 марта по 30 сентября.

2 марта председатель правительства Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки бизнеса после введения антироссийских санкций. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина