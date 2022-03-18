Минобороны РФ: за сутки российская авиация уничтожила 54 военных объекта Украины

За минувшие сутки российская авиация ликвидировала 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, сегодня были уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова и склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

С начала специальной военной операции на Украине ликвидированы 184 беспилотных летательных аппарата, 1 412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета и др., передает ТАСС.

Также этой ночью российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирному населению Мелитополя. По данным Минобороны РФ, националисты нанесли удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями.

Диана Жиленкова