Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram и признать Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram. Об этом пишет «РИА Новости».

Надзорное ведомство просит суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников компании Meta, владеющей Facebook и Instagram.

Фото: pixabay.com

Сегодня Meta (экс-Facebook) временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в связи со специальной военной операцией России на Украине. Изменения в политике компании распространяются и на Россию, и на зарубежные страны — Армению, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Украину и Эстонию.

Татьяна Леухина