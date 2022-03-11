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Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram и признать Meta экстремистской организацией

15:01, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram и признать Meta экстремистской организацией
Фото: pixabay.com

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram. Об этом пишет «РИА Новости».

Надзорное ведомство просит суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников компании Meta, владеющей Facebook и Instagram.

Фото: pixabay.com

Сегодня Meta (экс-Facebook) временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в связи со специальной военной операцией России на Украине. Изменения в политике компании распространяются и на Россию, и на зарубежные страны — Армению, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Украину и Эстонию.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииIT

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:03
    Давно пора. Вот уж чего не жалко совсем
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