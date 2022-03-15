Минобороны России: ВС взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области

Вооруженные силы России в рамках спецоперации на Украине взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Об этом объявило Минобороны, пишет ТАСС.

Также ВС РФ захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников на Украине, изъято 10 противотанковых ракетных комплексов Javelin и другое оружие. Российские военные за сутки сбили два украинских самолета, один вертолет и 13 беспилотников. Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВКС РФ за тот же период времени уничтожила 136 военных объектов Украины.

По данным МО РФ, группировка войск Донецкой народной республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.

Еще 2 марта Министерство обороны РФ заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль украинский город Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт Херсона работают в повседневном режиме, заверили в ведомстве, а в городе хватает продовольствия и товаров первой необходимости.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

5 марта российские военнослужащие взяли под контроль базу украинских военных под Херсоном у села Раденск. Украинские солдаты, согласно данным ведомства, покидали позиции, бросая технику, вооружение и боеприпасы: украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Украинскими военнослужащими был покинут ангар со складом боеприпасов (более 4,5 тысячи тонн). Предположительно, подготовку здесь проходили различные подразделения — морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могло размещаться около 4 тысяч бойцов.

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.