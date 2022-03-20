Бастрыкин поручил проверить взятых в плен украинцев на причастность к преступлениям

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к совершению преступлений лидеров украинских национальных формирований, взятых в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что во время освобождения города Изюма в Харьковской области Украины бойцы Росгвардии взяли в плен лидеров нацформирований.



Их поручено проверить на причастность к совершению преступлений в отношении жителей Донбасса и Украины, установить их роль и степень участия в преступлениях украинского режима.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также сегодня вечером официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения российской армии в ходе спецоперации на Украине завершают разгром нацбата «Донбасс».

В воскресенье следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ» после обстрелов ДНР и ЛНР. В результате погиб один и пострадали 12 мирных жителей.



Татьяна Леухина