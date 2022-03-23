Бастрыкин поручил расследование попадание снаряда в дом в Белгородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователям поручено зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и расследовать обстоятельства произошедшего, принять исчерпывающие меры к установлению всех виновных, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

О попадании снаряда сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Журавлевке был поврежден один дом, в котором проживают две семьи. У него обрушилась часть стены. В результате инцидента есть пострадавшие, в двух селах ввели режим ЧС.

В конце февраля Бастрыкин поручил провести расследование и возбудить дело по факту попадания снаряда на территорию Ростовской области со стороны Украины. В результате инцидента погибших и пострадавших не было.

Татьяна Леухина