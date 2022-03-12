Минобороны: Россия вывела из строя главный центр радиоразведки украинских военных

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Министерство обороны России представило новые данные о ходе спецоперации на Украине. Вооруженные силы России ударом из высокоточного оружия большой дальности вывели из строя главный центр радиоразведки Украины в Броварах. Также поражен военный аэродром в Василькове.

По данным ведомства, всего за время операции выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппарата, 1 127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автотехники.



За сутки российские военные продвинулись на 21 километр и вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка, отметили в МО РФ.

Военные ДНР при огневой поддержке ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Народная милиция ЛНР начала контролировать населенные пункты Суровцевка, Щедрищиво, Житловка, а также блокировала Рубежное.



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