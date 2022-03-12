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Минобороны: Россия вывела из строя главный центр радиоразведки украинских военных

10:33, 12.03.2022 3 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: Россия вывела из строя главный центр радиоразведки украинских военных
Фото: скриншот видео vk.com/mil

Министерство обороны России представило новые данные о ходе спецоперации на Украине. Вооруженные силы России ударом из высокоточного оружия большой дальности вывели из строя главный центр радиоразведки Украины в Броварах. Также поражен военный аэродром в Василькове.

По данным ведомства, всего за время операции выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппарата, 1 127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автотехники.

За сутки российские военные продвинулись на 21 километр и вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка, отметили в МО РФ.

Военные ДНР при огневой поддержке ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Народная милиция ЛНР начала контролировать населенные пункты Суровцевка, Щедрищиво, Житловка, а также блокировала Рубежное.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
ОбществоПроисшествия

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комментарии

  • Анонимно 10:57
    Прорыв
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  • Анонимно 10:57
    Ура!!!
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  • Анонимно 15:14
    А зачем ? в РФ на своей то территори не могут ничего .Где снег растаял не пометают - типа выгоним на субботник . где есть не убирают - сам растает . Лес в китае нельзя пилить но в РФ можно . и Китай как бы идеал для РФ . эт чё ? нкУкраине пилить будут . Надо было экономические меры принимать сперва в отношении Украины . Украина и РФ будут разрушены и глобалисты командовать будут ?
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