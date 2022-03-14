Следком возбудил дело после гибели жителей Донецка из-за обстрела города «Точкой-У»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей после обстрела Донецка украинскими войсками по статье «Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 14 марта ВСУ и другие украинские формирования применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом при обстреле объектов гражданской инфраструктуры в районе улиц Университетской и Артема в Донецке.

Погибли 23 мирных жителя, в том числе дети. Не менее 18 человек получили ранения различной степени тяжести, приводит данные Следком РФ.

Украинские националисты в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, отметили в ведомстве.

По данным Минобороны России, обстрел Донецка произвели из Красноармейска, который сейчас контролируется украинскими националистическими подразделениями. Решение о запуске принимает командование украинской группировкой войск после утверждения руководством ВСУ в Киеве, отмечали в военном ведомстве. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что инцидент расценивается как теракт.

Татьяна Леухина