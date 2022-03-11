«Медиакорпорации стали солдатами»: как Россия отреагирует на действия владельцев Facebook, Instagram и WhatsApp

Призывы к насилию против гражданских лиц России останутся под запретом

Американская компания Meta (экс-Facebook) временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в связи со специальной военной операцией России на Украине.

— Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например, «смерть российским захватчикам», — написал представитель Meta Энди Стоун в Twitter (цитата по ТАСС).

При этом призывы к насилию против гражданских лиц России останутся под запретом.

По данным ТАСС, изменения в политике компании распространяются и на Россию, и на зарубежные страны — Армению, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Украину и Эстонию.

Как отреагировали в России

После этого заявления в России начали звучать призывы заблокировать Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp. Официально первым отреагировало посольство РФ в США. Там назвали политику Meta «агрессивной и преступной», а также ведущей к разжиганию ненависти и вражды к россиянам.

— Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности. Пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими, — сообщили там.

Фото: washington.mid.ru

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к Meta следует принять меры прокурорского реагирования за разжигание ненависти в отношении граждан России. А глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич попросил Следственный комитет РФ проверить действия Meta на предмет содействия распространению экстремизма.

Сразу после этих заявлений Роскомнадзор направил Meta требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию против ВС РФ, сообщил депутат Госдумы Хинштейн.



Напомним, что Facebook уже заблокирован на территории России — такое решение Роскомнадзор принял 4 марта. По данным ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. В последние дни Facebook ограничил доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру»

Мизулина потребовала заблокировать и YouTube

Сегодня в поле зрения оказался и YouTube: глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что видеохостинг целенаправленно «нарывается» на санкции, распространяя фейки о России.

— Почему мы должны терпеть, если в эфире на видеохостинге идут прямые трансляции с откровенным враньем о России, а при этом нашим СМИ затыкают рот на этой площадке? Или то, что платформа годами не пресекает распространение опасного контента в детской среде? Мы по-прежнему дадим им возможность смеяться над Россией и при этом продолжать у нас зарабатывать колоссальную прибыль? — написала она в своем телеграм-канале.

Она также уточнила, что YouTube на протяжении многих лет игнорирует законы России.

Фото: commons.m.wikimedia.org

— С момента начала специальной военной операции YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1 500 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2 387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции. — сообщила Мизулина.