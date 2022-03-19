Минобороны России: националисты на Украине хотят напасть на дипломатические объекты Запада
«Главная цель провокации — усилить давление на страны НАТО»
Министерство обороны России сообщило, что в ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям, который принимал участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.
— Добровольный отказ от преступной деятельности и своевременное сообщение о ней правоохранительным органам освобождает от уголовной ответственности, — отметили в МО РФ.
Офицер СБУ, как сообщили в Минобороны, доложил о том, что боевики националистического батальона «Азов» готовят террористические атаки во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран.
Киевский режим осведомлено о планах националистов, но никаких действий не принимает и хочет выдать нападения, как якобы «целенаправленную атаку российских вооруженных сил», подчеркнули в Минобороны России.
— Главная цель провокации — усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной «бесполётной зоны» и предоставления дополнительного вооружения, — заявили в МО.
ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»
Кроме того, в Минобороны доложили, что вооруженные силы России, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и продвинувшись на 5 километров. Всего уничтожено до 30 боевиков, по одному танку и БМП, а также четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне.
Народная милиция Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника. А войска Луганской народной Республики вышли к северной окраине Лисичанска и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из Рубежного.
За день авиацией поражены 59 военных объектов Украины — три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе Богодухова, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники. Беспилотник «Форпост-РУ» уничтожил один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов в 60 км от Киева.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.
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