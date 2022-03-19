Минобороны России: националисты на Украине хотят напасть на дипломатические объекты Запада

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

«Главная цель провокации — усилить давление на страны НАТО»

Министерство обороны России сообщило, что в ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям, который принимал участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.

— Добровольный отказ от преступной деятельности и своевременное сообщение о ней правоохранительным органам освобождает от уголовной ответственности, — отметили в МО РФ.

Офицер СБУ, как сообщили в Минобороны, доложил о том, что боевики националистического батальона «Азов» готовят террористические атаки во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран.

Киевский режим осведомлено о планах националистов, но никаких действий не принимает и хочет выдать нападения, как якобы «целенаправленную атаку российских вооруженных сил», подчеркнули в Минобороны России.

— Главная цель провокации — усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной «бесполётной зоны» и предоставления дополнительного вооружения, — заявили в МО.



ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»

Кроме того, в Минобороны доложили, что вооруженные силы России, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и продвинувшись на 5 километров. Всего уничтожено до 30 боевиков, по одному танку и БМП, а также четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Народная милиция Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника. А войска Луганской народной Республики вышли к северной окраине Лисичанска и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из Рубежного.



За день авиацией поражены 59 военных объектов Украины — три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе Богодухова, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники. Беспилотник «Форпост-РУ» уничтожил один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов в 60 км от Киева.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.

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