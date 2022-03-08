Отказ от российской нефти и $12 миллиардов (?) Украине — главное из обращения Байдена

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Президент США Джо Байден выступил с новым обращением из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине. Он объявил, что Штаты полностью отказываются от российской нефти и газа.

«Реальное время» публикует главные моменты из обращения американского лидера:

Теперь российская нефть больше не будет импортироваться в США. Это серьезный удар по американским потребителям. Решение получило полную поддержку обеих партий в Конгрессе и всей страны.

Решение принято после консультаций с союзниками и партнерами в Европе. При этом США понимают, что многие из них не имеют возможности «присоединиться к ним», то есть к запрету импорта российской нефти.

Байден предупредил, что из-за отказа от российских энергоресурсов в США вырастут цены на бензин — с начала российской спецоперации на Украине они уже увеличились на 75 центов за галлон. Он пообещал сделать все возможное, чтобы рост был минимальным.

Частные компании призвали не взвинчивать цены ввиду последствий антироссийских санкций. Американские власти планируют вести борьбу со спекулянтами.

США продолжат поставлять оружие на Украину, новые партии прибывают ежедневно: «Мы предоставили Украине оборонную помощь на более $1 миллиард». Американские власти также координируют поставки аналогичного вооружения их союзников — от Германии до Финляндии и Голландии.

Байден призвал Конгресс одобрить 12-миллиардный пакет помощи Украине. Эти средства направят на продолжение военной помощи киевским властям и укрепление «восточного фланга». Отметим, что почти неделю назад президент США называл меньшую сумму — всего более $1 миллиарда, а в конце февраля он поручил Госдепу выделить Украине $600 миллионов.

США намерены и дальше придерживаться своих обязательств по коллективной обороне в НАТО.

По мнению Байдена, Россия стремится удерживать Украину под контролем. Он уверен, что она никогда не сможет этого добиться.

Отметим, что после своего обращения Байден не стал отвечать на вопросы журналистов. Он заявил, что еще многое необходимо прояснить.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова к решению стран Запада об отказе от российских энергоресурсов. По его словам, они понимают, куда перенаправить эти объемы. Однако он предупредил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка: «Всплеск цен будет непредсказуемым — более $300 за баррель, если не больше». Подробнее — в материале «Реального времени».

