Минобороны России: боевое применение комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность

Фото: ru.wikipedia.org (демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал»)

В Министерстве обороны России прокомментировали слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только «количеством и крылатыми ракетами». Там сообщили, что применяется и высокоточное гиперзвуковое оружие.

— Специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы. Свидетельств людей об этом масса, и одно из них мы только что представили, — заявили в МО.

Что касается гиперзвукового оружия, то речь идет об авиационных ракетных комплексах «Кинжал» с аэробаллистическими ракетами. Ими были уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У», а также крупные склады горючего. Применение ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялось с дальности более 1 000 километров, полет занял 10 минут.

— За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет. Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено, — подчеркнули в Минобороны.

Используются и другие новейшие средства поражения, а также современная авиация.

— Все эти системы вооружения, как и другое оружие, если господин Подоляк не знает, и называются современной Российской армией и Военно-морским флотом, — заключили в МО РФ.

19 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупного подземного склада ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин. В частности, был применен авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.

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