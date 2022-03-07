Минобороны России: руководство Украины полностью утратило контроль над страной

Министерство обороны России рассказало новые подробности ситуации на Украине. По данным ведомства, украинская сторона к 13.00 не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране, несостоятельно и неспособно решать какие-либо вопросы, находясь под жестким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельной властью, не признающей никаких законов, — заявили в Минобороны России. По данным ведомства, во время режима тишины националисты ни на секунду не прекращали артиллерийский и минометный огонь.

Также в Минобороны сообщили, что националисты препятствуют движению мирных жителей и иностранцев по гуманитарным коридорам. Они угрожают им физической расправой. Кроме того киевские власти, согласовав открытие гуманитарных коридоров, намеренно не указали те, что открыты из столицы Украины, Харькова, Мариуполя и Сум в направлении России, пишет ТАСС.

— Мы внимательно наблюдали средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, — рассказал Мизинцев.

По данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции на Украине из зоны ее проведения эвакуировались более 168 тысяч человек, из которых более 43 тысяч — дети. Государственную границу России с Украины пересекли более 19 тысяч личных автомобилей.

Также в ведомстве обратили внимание, что миллионы украинцев и тысячи иностранных граждан находятся в информационной блокаде на Украине.

Напомним, сегодня вооруженные силы России с 10.00 объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры для эвакуации жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Мера предприняли после обращения президента Франции Эммануэля Макрона к российскому Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

«Реальное время» следит за развитием событий специальной военной операции на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

