В двух селах Белгородской области введен режим ЧС из-за взрыва снаряда со стороны Украины

В двух селах Белгородской области, Журавлевке и Нехотеевке, был введен режим ЧС из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По словам Гладкова, есть пострадавшие. Им в настоящее время оказывается вся необходимая помощь. Губернатор добавил, что все подробности о состоянии здоровья пострадавших объявят позже.

В Журавлевке был поврежден один дом, в котором проживают две семьи. У него обрушилась часть стены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

11 марта в Харькове националисты взорвали одно из зданий Физико-технического института. По словам начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, взрыв был устроен с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике.





Дарья Акимова