Акцент на казанский Ту-214 и бессмысленный Ту-204 — главное из брифинга Дениса Мантурова

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров оценил последствия антироссийских санкций Запада, вводимых из-за проведения специальной военной операции на Украине. МС-21 остался без иностранных компонентов, а акцент будут делать на казанском Ту-214. Об этом и других актуальных проблемах и задачах авиастроительной отрасли, обозначенных Мантуровым, — в материале «Реального времени».

Без компонентов для МС-21, но с запасом для SSJ100

Через два года, в 2024-м, в России планируется приступить к серийному производству импортозамещенной версии российского самолета МС-21. Сейчас страна не получает компоненты для этого судна.

— Притом что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких, — обратил внимание глава Минпромторга.

Однако в 2022 году намерены поставить под контрольную эксплуатацию два МС-21.

Фото: uacrussia.ru

По словам Мантурова, работа по серийному производству импортозамещенной версии российского самолета МС-21 начнется после завершения работ по импортозамещению и всех сертификационных процедур.

— Потому что любая компонента, которая меняется, в самолете требует проведения соответствующих процедур, испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности, — напомнил министр.

Фото: uacrussia.ru

Если для МС-21 импортные компоненты отсутствуют, то для производства самолетов Sukhoi Superjet (SSJ100) их у России достаточно. В планах собрать почти два десятка единиц, пишет ТАСС.

— На 19 бортов полностью имеется комплектация зарубежная, и до конца года будут исполнены контракты в объеме 19 машин. Плюс часть бортов, которые у нас так называемые «белые хвосты». Это те машины, которые ранее не были реализованы заказчикам. Мы их сейчас доводим до летной годности, и они будут также поставлены нашим российским эксплуатантам, — сообщил Мантуров.

«В первую очередь 214-е машины поставляются государственной авиации»

Рассказал Мантуров и про Ту-214, которые производятся на Казанском авиационном заводе. Сегодня вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия обсуждает возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год в столице Татарстана. Речь шла об их возможном использовании российскими авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», Red Wings и другими. Об этом заявил и Мантуров.

— Мы сохраним формат по поставке нашим основным заказчикам, но при этом прорабатываем вариант, при котором мы сможем увеличить темп производства с сегодняшних трех самолетов в год, до 10 самолетов.

Глава Минпромторга РФ при этом отметил, что Ту-214 в первую очередь поставляются для государственной авиации.



— Что касается самолетов хорошо известных — Ту-204, 214, Ил-96. Возможность расширения объемов производства присутствует, но мы исходим из здравого смысла, имея в виду, что МС-21 аналогичен по характеристикам с точки зрения пассажировместимости с Ту-214 и 204. И мы будем исходить из того, в первую очередь, что 214-е машины, которые сегодня производятся на Казанском авиационном заводе, сегодня поставляются в основном государственной авиации, — сказал Мантуров.

Фото: tupolev.ru

На казанском Ту-214 планируется сделать акцент. Мантуров отметил универсальность этого самолета и оптимальную пассажировместимость. Это делает судно для заказчиков востребованным.

Из-за того, что большое внимание уделяется Ту-214, Ту-204 уходит на второй план. Мантуров заявил, власти не видят смысла в возобновлении его производства.

О серийном производстве отечественных самолетов Ту-214 заговорили после введения санкций со стороны Запада. Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в этой ситуации безусловный приоритет для российской промышленности — ускоренная реализация программ импортозамещения ключевых продуктов, технологий и систем.



«Мы сделали вывод, что ждать точно у моря погоды смысла нет»

В сложившихся санкционных условиях не исключено налаживание международных коопераций с дружественными России странами, заявил Мантуров.

— Мы сделали вывод, что ждать точно у моря погоды смысла нет, и будем интенсифицировать работу по импортозамещению, имея в виду те заранее уже подписанные соглашения с компаниями, кто заинтересован в этой работе. В первую очередь это всем известные структуры, которые располагаются на территории России, — сказал глава Минпромторга.

Фото: government.ru

Вместе с этим он обратил внимание, что зарубежные промышленные предприятия промышленности и торговые компании не делали официальных заявлений об окончательном уходе с российского рынка. Те организации, что временно закрылись, продолжают выплачивать зарплаты своим сотрудникам.

— Есть экономоператоры, которые приостановили деятельность по разным причинам. Кто-то ссылается на логистические проблемы. При этом все сохраняют свои социальные обязательства, выплачивают заработную плату. Вопрос: надолго ли это? На сегодняшний день, как я уже сказал, о таких заявлениях — хлопнули дверью и ушли — нам неизвестно, — подытожил Мантуров.