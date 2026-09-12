Главам районов РТ поручили взять подготовку объектов к отопительному сезону на личный контроль

Ее необходимо завершить до 15 сентября

Фото: Надира Хасанова

Главам районов Татарстана поручили взять подготовку оставшихся объектов к отопительному сезону на личный контроль и обеспечить оформление паспортов готовности в полном объеме. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Все работы необходимо завершить до 15 сентября.

По четырем направлениям — социальной защите, спорту, молодежной политике и культуре — подготовка завершена полностью. Ситуация в остальных сферах следующая:

Жилищный фонд — паспорта готовности оформлены на 95%. В работе остается 885 домов в 34 муниципалитетах. Готовность котельных составляет 99%. В работе остаются 24 объекта — 23 в Казани и один в Лениногорском районе.

Сфера образования — подготовлено 3 127 объектов, остается последний объект. Это детский сад в Набережных Челнах.

Сфера здравоохранения — подготовлено 1 908 объектов. В работе остается один объект в Камско-Устьинском районе.

Денис Петров