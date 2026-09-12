Саммит БРИКС-2027 пройдет в Китае

Он станет 19-м по счету. 18-й саммит прямо сейчас проходит в Нью-Дели (Индия)

Фото: Динар Фатыхов

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет саммит глав государств. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Он станет 19-м по счету. 18-й саммит прямо сейчас проходит в Нью-Дели (Индия).

В 2025-м саммит проходил в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а в 2024-м — в Казани.

Группа БРИКС была основана в 2006 году и изначально включала Бразилию, Россию, Индию и Китай. В 2011 году к ней присоединилась Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года к БРИКС добавились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Индонезия станет полноправным участником объединения с 6 января 2025 года.

Денис Петров