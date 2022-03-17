В Минобороны считают, что на Украине создавали компоненты биологического оружия

Россия считает, что на территории Украины создавали компоненты биологического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Лаборатории Министерства обороны Украины в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили от США финансирование в объеме $32 млн. $1,6 млн США вложили в изучение путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кириллов заявил, что ВС РФ располагают документом, которые подтверждают непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине, пишет ТАСС.

Сегодня Минобороны РФ сообщало, что США в течение многих лет реализовывали в стране секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Ведомство пообещало представить и доказательства о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны.



Татьяна Леухина