Минобороны России: националисты не пускают мирных жителей по гуманитарным коридорам

Объявленный «режим тишины» активно использовался для перегруппировки украинских войск, сообщили в ведомстве

Министерство обороны России констатировало, что идея с гуманитарными коридорами провалилась — на данный момент из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к ним никто не прибыл. Причина, по данным ведомства, в том, что националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев.

С помощью беспилотников установлено, что гуманитарные колонны не формировались, а объявленный «режим тишины» активно использовался для перегруппировки украинских войск и национальных батальонов на оборонительных позициях.

В итоге Минобороны обратилось к вице-премьеру Украины Ирине Верещук, с которой ведомство прошедшие сутки интенсивно взаимодействовало и выполнило все пожелания и просьбы.

— Если киевский режим втянул вас в операцию по созданию более благоприятных условий обороняющимся нацистам, лично скажите об этом украинскому народу, который даст вашим действиям свою политическую оценку, — сообщили в МО РФ.

Фото: function.mil.ru

Несмотря на срыв сегодняшней гуманитарной операции, Минобороны заявило о готовности «дальше терпеливо и настойчиво работать с представителями Украины и международными организациями по немедленному разрешению кризисной гуманитарной ситуации».

Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные создали коридоры для выхода мирных граждан на Украине. По его словам, сформирован Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на базе Наццентра управления обороной РФ. Этим утром российская сторона объявила о режиме тишины на Украине. Для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи открылись гуманитарные коридоры. Как отметили в Минобороны РФ, они согласованы с украинской стороной.

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