ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по Донецку, погибли 20 человек

Фото: кадр видео

Украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием ракеты «Точка-У», в результате погибли двадцать человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.



Штаб сообщил о девяти раненых, однако, как уточнил Минздрав ДНР, количество пострадавших после обстрела выросло до 23, среди них есть ребенок.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ракете был кассетный заряд. Власти расценивают удар как теракт.

Вчера сообщалось, что при отступлении из Волновахи украинские войска обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами. До этого ВСУ вели огонь по бойцам ДНР из здания и двора этой больницы. Уходя, они заминировали корпуса. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по этому факту.

Также Бастрыкин дал указание выяснить обстоятельства массового убийства украинскими военными мирных жителей на территории Луганской народной республики (ЛНР). По данным СК, подразделения Народной милиции ЛНР в ходе наступления на Попаснянском направлении обнаружили места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. По информации милиции, отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита.

Маргарита Головатенко