Минобороны России: одна из задач США — создание биоагентов, способных поражать этнические группы

Фото: Максим Платонов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, это касается славян. По словам Кириллова, документы, имеющиеся у ВС РФ, подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов граждан Украины за рубеж. Исследования в лабораториях проводились недалеко от границ с Россией — в районах Черноморского побережья и на Кавказе. Большую часть документов и биоматериалов США уже смогли вывезти во Львов и Польшу.

Также Кириллов добавил, что Минобороны России получило сведения о проекте США в лабораториях на Украине по изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами. Этот путь является одним из самых безрассудных и не дает контролировать дальнейшее развитие ситуации.

Сегодня утром Минобороны РФ предоставило новую информацию о деятельности биолабораторий на Украине. Согласно документам, там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Кроме того, анализ документов показал, что американская сторона планировала в 2022 году вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.



Дарья Акимова