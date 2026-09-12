Рустам Минниханов передал лесникам Татарстана 37 единиц спецтехники

Всего в лесной отрасли трудятся порядка 2,5 тыс. человек

Работникам лесного хозяйства Татарстана передали 37 единиц техники. В мероприятии, приуроченном ко Дню работников леса и 105-летию образования государственного органа управления лесным хозяйством республики, приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков, министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров. Прошло оно в Сабинском районе, сообщает пресс-служба главы РТ.

Всего в лесной отрасли трудятся порядка 2,5 тыс. человек. С 2020 года в республике реализуется программа капитального ремонта зданий лесничеств. Отремонтировано уже 66 зданий, еще в 8 ведутся работы — на это направили 70 млн рублей.

— Профессия лесовода — не просто работа, а призвание. Мне тоже близка лесная отрасль. Мой папа, Нургали Минниханов, был лесоводом, возглавлял Сабинский леспромхоз. Тогда у нас была добрая традиция — проводить лесные сабантуи. Очень красивый праздник. Эту традицию нужно сохранить, — завил Рустам Минниханов.

Денис Петров