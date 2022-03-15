Россия начала вводить ответные персональные санкции — первыми в списке стали Байден, Блинкен и Псаки
Министерство иностранных дел России объявило о введении первых персональных ограничений в отношении американских чиновников «за серию беспрецедентных санкций», которые запрещают высшим должностным лицам РФ въезжать в США. В стоп-лист на въезд в Россию попали 13 человек:
- Президент США Джозеф Байден.
- Госсекретарь Энтони Блинкен.
- Министр обороны Ллойд Остин.
- Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
- Помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс.
- Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
- Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
- Директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.
- Сын президента США Хантер Байден.
- Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.
- Первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо.
- Президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюи.
— Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России. При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в черном списке, для организации контактов высокого уровня, — сообщили в МИД РФ.
Скоро перечень будет пополнен, анонсировали в МИД, туда войдут и чиновники, и медийные персоны, и военные, и бизнесмены.
Напомним, что 25 февраля, на следующий день после объявления о спецоперации России, США официально ввели санкции лично против российского президента Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В Штатах считают, что именно они несут ответственность за действия на Украине. В этом же списке министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов.
«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым