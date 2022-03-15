Россия начала вводить ответные персональные санкции — первыми в списке стали Байден, Блинкен и Псаки

Министерство иностранных дел России объявило о введении первых персональных ограничений в отношении американских чиновников «за серию беспрецедентных санкций», которые запрещают высшим должностным лицам РФ въезжать в США. В стоп-лист на въезд в Россию попали 13 человек:

Президент США Джозеф Байден. Госсекретарь Энтони Блинкен. Министр обороны Ллойд Остин. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан. Директор ЦРУ Уильям Бернс. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Сын президента США Хантер Байден. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо. Президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюи.

— Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России. При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в черном списке, для организации контактов высокого уровня, — сообщили в МИД РФ.

Фото: pixabay.com

Скоро перечень будет пополнен, анонсировали в МИД, туда войдут и чиновники, и медийные персоны, и военные, и бизнесмены.

Напомним, что 25 февраля, на следующий день после объявления о спецоперации России, США официально ввели санкции лично против российского президента Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В Штатах считают, что именно они несут ответственность за действия на Украине. В этом же списке министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.