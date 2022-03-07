Правительство утвердило правила сделок с компаниями из недружественных России стран

Правительство России утвердило новый порядок сделок российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран. Теперь такие сделки будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.



Как сообщили в кабмине, главная цель работы — обеспечение финансовой стабильности в условиях санкционного давления извне.

Так, согласно новым правилам, российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественной страны, список которых утвержден, должна обратиться с заявлением о разрешении на сделку. В заявлении должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, в том числе и документ о бенефициарных владельцах компании.

Решение об одобрении или отказе в реализации будет приниматься на основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения. Разрешение на проведение сделки может быть выдано с обозначением условий ее исполнения.

В состав правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций включены представители Центрального банка и администрации президента, уточнили в правительстве.

Напомним, правительство России утвердило перечень недружественных России иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В список вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония. Государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Российским резидентам запрещено предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ.

Маргарита Головатенко