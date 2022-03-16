Минобороны РФ: в Мариуполе украинские националисты взорвали здание театра

В Мариуполе боевики националистического батальона «Азов» (против них в РФ возбуждено уголовное дело) взорвали заминированное ими здание театра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве опровергли обвинения Киева в адрес Москвы и отметили, что здание культурного учреждения никогда не рассматривалось российскими войсками в качестве цели для поражения. Причиной является потенциальная опасность для мирного населения.

Кроме того, в Минобороны РФ действие боевиков назвали кровавой провокацией, передает «РИА Новости».

Накануне в Макеевке украинские войска применили тактический ракетный комплекс «Точка-У». В результате в микрорайоне «Солнечный» было повреждено остекление близлежащих домов, также зарегистрировано возгорание двух магазинов. Пострадали несколько граждан.

Диана Жиленкова