Число благотворительных платежей в России выросло на 14%

Число самих благотворителей стало больше на 5%, при этом средний размер пожертвования символически снизился на 1% и составил 610 рублей

Фото: Михаил Захаров

За восемь месяцев 2026 года количество благотворительных транзакций в России увеличилось на 14%, а их общий оборот вырос на 12%. По данным ЮMoney, число самих благотворителей стало больше на 5%, при этом средний размер пожертвования символически снизился на 1% и составил 610 рублей.

Абсолютным лидером по среднему чеку стала Магаданская область — 1 084 рубля (рост на 44%). В топ-3 также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (956 рублей) и Республика Тыва (855 рублей). Настоящий бум переживает Дагестан, где объем пожертвований вырос в 3,5 раза, а их количество — в 2,6 раза.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Наибольшие суммы традиционно переводятся на помощь детям с тяжелыми болезнями, однако россияне стали активнее поддерживать бездомных, людей с инвалидностью и профсоюзы фрилансеров.

В Международный день благотворительности 5 сентября показатели совершили традиционный скачок: оборот пожертвований вырос на 12% год к году, а число плательщиков подскочило на 22%. Снижение среднего чека аналитики связывают с ростом популярности рекуррентных платежей на небольшие суммы.

Ранее стало известно, что число социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в России достигло 133 тысяч за последние 13 лет.

Зульфат Шафигуллин