Visa и Mastercard ограничат деятельность в России — что это означает и какие карты продолжат работать

Международные платежные системы Visa и Mastercard ограничат свою работу в России. Причиной этого компании называют военную спецоперацию России на Украине.

В компании Mastercard рассказали, что возобновят операции в России, когда «это будет уместно» — в случае отсутствия законодательных ограничений.

В Центробанке разъяснили: карты обеих платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно — до истечения срока их действия.

— Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют, — приводит сообщение ЦБ «РИА Новости».

Деньги на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы могут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.

Однако по этим картам нельзя будет оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать такие карты за рубежом. Поэтому Центробанк при выезде за рубеж рекомендует брать наличные.

Несколько дней назад еще одна финансовая компания — American Express — объявила о прекращении сотрудничества с санкционными российскими банками.

— С самого начала этого кризиса мы действовали в соответствии с американскими и международными санкциями, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, которые попали под влияние [санкций], и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации, — говорится в заявлении, которое приводит «РИА Новости».