Минобороны: на Украине недалеко от территории России велась разработка компонентов биологического оружия

Фото: Максим Платонов (архив)

Программа финансировалась из США, сообщили в Минобороны РФ

Министерство обороны сообщило, что киевский режим экстренно пытался зачистить следы реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, — для недопущения вскрытия фактов нарушения статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Сотрудники украинских биолабораторий представили документы об уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы и сибирской язвы. В них говорится, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от территории России.

В ближайшее время МО РФ намерено представить результаты анализа полученных документов.

Сотрудников предприятий ОПК Украины заставляют восстанавливать поврежденную военную технику

Рассказали в Минобороны и о практически полном уничтожении боеспособной авиации Украины. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы страны потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета.

Отмечается, что сотрудников предприятий ОПК Украины заставляют восстанавливать поврежденную военную технику. Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК Минобороны России предупреждает об ударах по этим объектам.

Минобороны РФ призывает персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий, пишет «РИА Новости».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.