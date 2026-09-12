В России хотят создать алгоритмы для столкнувшихся с кибермошенничеством

Также в планах разработать и утвердить правила по безопасному поведению в цифровом пространстве

Фото: Артем Дергунов

Правительство России планирует создать алгоритмы действий для граждан, столкнувшихся с кибермошенничеством. Об этом пишет ТАСС.

Что еще хотят сделать:

разработать и утвердить правила по безопасному поведению в цифровом пространстве, интегрировать их в образовательные программы;

создать корпоративные методички для обучения цифровой грамотности сотрудников, что должно стать частью системы управления рисками.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ранее Министерство цифрового развития России разработало порядок получения компенсации от банков или операторов связи для граждан, ставших жертвами телефонного мошенничества и переведших деньги преступникам. Это стало возможным в случае, если банк или оператор не выполнили требования законодательства, что привело к ненадлежащему предотвращению перевода средств.



Предполагается, что постановление вступит в силу 1 марта 2027 года.

— Граждане имеют право на компенсацию от банка или оператора в случае, если они переведут средства мошенникам вследствие телефонного обмана. Эта инициатива входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Проект постановления устанавливает порядок и сроки получения такой компенсации, — прокомментировали в пресс-службе Минцифры РФ.

Денис Петров