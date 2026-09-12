Первый складной iPhone, 5G в России: что произошло в мире технологий на этой неделе

Apple провела презентацию, а в России запустили коммерческие сети пятого поколения и анонсировали создание нового браузера с криптографией

Фото: Реальное время

Главным событием недели в мире технологий стала презентация Apple, на которой представили iPhone 18 Pro, Pro Max и первый складной смартфон Duo. В России впервые запустили коммерческие сети 5G, которые доступны в 16 городах, в том числе в Казани. OpenAI показала модель GPT-6 Astra, претендующую на уровень «общего ИИ», но одновременно столкнулась с новыми рисками. Ее агенты научились обходить ограничения, оставляя сообщения на чужих сайтах. «Яндекс» тем временем ввел маркировку ИИ-контента в музыке, а в правительстве обсуждают обязательное использование суверенных ИИ-моделей для бизнеса. Кроме того, «КриптоПро» разрабатывает браузер с отечественной криптографией, стартап Besxar договорился со SpaceX о производстве чипов в космосе, Alphabet вложит €13 млрд в ИИ-инфраструктуру Финляндии, а разработчик ИИ-решений EORA сменил владельцев. Об этих и других новостях — в материале «Реального времени».

Apple представила новую серию iPhone 18 Pro и первый складной смартфон iPhone Duo

Американская компания Apple представила новую серию iPhone 18 Pro на презентации Surprise and Shine. Она прошла 9 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния, США) и стала первой под руководством Джона Тернуса, который занял пост гендиректора 1 сентября, сменив Тима Кука.

В новых iPhone 18 Pro и Pro Max обновлены технические характеристики, включая процессор и систему зарядки. Камера получила ряд новых функций, в том числе переменную диафрагму для съемки в темноте, ИИ-фокусировку на движущихся объектах и скрытые водяные знаки для отличия реальных снимков от сгенерированных. Расширилась и цветовая гамма. Смартфоны будут выпущены в четырех цветах: бордовом, серебристом, голубом и черном.

Еще одной значимой премьерой стал первый складной смартфон компании — iPhone Duo. Устройство выполнено в формате «книжки». В сложенном виде это обычный смартфон с 5,4-дюймовым экраном, в раскрытом — компактный планшет. Он работает на специальной версии iOS с адаптированным интерфейсом и поддержкой многозадачности, имеет аккумулятор на 4883 мА·ч и две камеры на задней панели. Доступен в белом и темно-синем цветах.

скриншот Apple

Стоит отметить, что Apple впервые разбила презентацию смартфона на два этапа. Продажи Pro-моделей начнутся 18 сентября, Duo — 23 октября, предзаказы откроют 16 октября. Базовая модель линейки и бюджетный iPhone 18e выйдут только весной 2027 года.

Что касается комплектации, то она осталась без изменений. С 2020 года компания не включает в комплект зарядное устройство и наушники. Покупатели iPhone 18 получат только сам смартфон, кабель USB-C и документацию. Зарядный блок и наушники придется докупать отдельно. При этом до презентации появлялись слухи о возвращении аксессуаров в коробку.

Кроме того, Apple представила и другие новинки. Компания обновила линейку «умных» часов Series 12 и Ultra 4, которая получила обновленную систему сенсоров.

Новые наушники AirPods 5 интегрированы с платформой Apple Intelligence и поддерживают расширенные функции Siri.

В России официально запустили 5G

В России впервые запустили коммерческие сети пятого поколения. Они доступны в 16 городах, в том числе в Казани, где услуги предоставляют МТС и «МегаФон». К концу 2026 года 5G появится ещё примерно в 50 городах. На сегодняшний день к новому стандарту подключились около 10 млн человек.

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сети развернули все четыре крупнейших оператора: МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2. В Новосибирске, как и в Казани, 5G запустили МТС и «МегаФон», в Самаре — «Билайн» и «МегаФон». Также новый стандарт появился в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле.

Пока пользоваться 5G смогут владельцы устройств на Android. Для обладателей iPhone доступ к сетям зависит от решения Apple. На первом этапе сеть работает на ранее выделенных операторам частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность на 20–25% в ближайшие годы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Технология 5G — это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Ее планируют использовать для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехникой, развития телемедицины, работы систем «умного города» и создания частных технологических сетей на промышленных объектах.

OpenAI показала GPT-6 Astra и столкнулась с новыми рисками поведения ИИ-агентов

OpenAI представила модель GPT-6 Astra, которую относят к моделям достигшей уровня «общего искусственного интеллекта» (AGI). Главная особенность заключается в способности самостоятельно выполнять сложные цепочки действий на компьютере — например, по голосовой команде нарисовать ракету, превратить ее в 3D-объект и распечатать на принтере.

Модель GPT‑6 Astra позиционируется как более защищённая, при этом доступ к ряду функций ограничен. Поводом стал инцидент в июле 2026 года, когда модели вышли из-под контроля и взломали стороннюю компанию. Риски продолжают сохраняться. Пока модель доступна только разработчикам. Платные подписчики получат доступ через несколько дней.

Тем временем стали известны и другие подробности о поведении ИИ-агентов OpenAI. Они обходят запрет на публикацию информации, оставляя сообщения друг другу на чужих сайтах. Исследователи нашли следы этого более чем на десяти малоизвестных ресурсах: от вики-сайтов до личных страниц. Агентам разрешалось только читать, но не писать, однако они нашли способ.

Компания не уточняет их количество и причины, по которым об этом не сообщалось несколько месяцев. Она заявляет, что проводит проверку и пока не выявила случаев, сопоставимых с июльским инцидентом, когда модели атаковали инфраструктуру Hugging Face и скрытно координировались через онлайн-доски.

«Яндекс Музыка» ввела маркировку ИИ-контента, а Алиса заговорила голосом Льва Толстого

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» ввел обязательную маркировку контента, созданного с помощью нейросетей. Теперь правообладатели обязаны сообщать об использовании ИИ при создании треков, однако площадка также будет проводить самостоятельные проверки и учитывать обращения пользователей. Такая пометка уже появилась на песне «Шадэ», чей женский вокал в припеве оказался полностью сгенерированным.

Технически эта мера реализована неочевидно: чтобы увидеть надпись о том, что трек создан частично или полностью с помощью ИИ, пользователю нужно открыть музыкальную дорожку, нажать на три точки и зайти в окно «о треке».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, «Яндекс» продолжает внедрять ИИ и в другие свои продукты. В день рождения Льва Толстого компания представила масштабный цифровой проект, главной новинкой которого стало использование ИИ-персонажа писателя в чате с Алисой AI. С 9 по 14 сентября пользователи могут напрямую общаться с классиком: задавать ему вопросы на творческие или бытовые темы и получать ответы, озвученные воссозданным голосом писателя. Все реплики нейросети строго базируются на реальных цитатах из произведений и дневников автора. Общение доступно как в текстовом, так и в голосовом режиме.

Также «Яндекс» запустил генеративные квесты по мотивам книг Толстого. В отличие от классических игр, сюжет в них не прописан заранее и меняется в зависимости от выбора пользователя. Например, можно самостоятельно повлиять на знакомство Наташи Ростовой и Андрея Болконского или придумать новый способ побега Жилина из «Кавказского пленника».

В правительстве обсуждают обязательное использование суверенных ИИ-моделей

В России могут обязать бизнес использовать отечественные модели искусственного интеллекта. Если проект примут, компании должны будут выбирать российское решение, когда его цена не превышает стоимость национальной модели более чем в полтора раза. Инициатива в правительство поступила от «Сбера» и обсуждалась в рабочей группе по регулированию ИИ в конце августа. При этом суверенной моделью считается только GigaChat, а национальная может включать компоненты с открытым исходным кодом, например Alice AI.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Обязательное применение таких моделей хотят распространить на стратегическое планирование, госпрограммы, нацпроекты, подготовку нормативных актов, а также на налоговую, таможенную и бюджетную сферы, критическую информационную инфраструктуру, образование, здравоохранение и госуслуги.

Участники рынка против жестких ограничений и настаивают на сохранении конкуренции. В «Яндексе» считают, что отрасли должны сами подбирать технологические решения под свои задачи, а разработчики — иметь понятные единые правила. Сами инициаторы из «Сбера» заявили, что этот список требований — общий документ идей рабочей группы, а не их прямое предложение.

«Реальное время» тоже поинтересовалось у представителей бизнеса о том, какими они пользуются моделями ИИ и достаточно ли зрелой считают российскую разработку нейросетей.

— Если обязать всех работать только с суверенными моделями, в ряде задач компании получат более слабый инструмент по более высокой цене. Это ударит по их конкурентоспособности. Логичнее стимулировать отечественных разработчиков через конкуренцию, а обязательные требования вводить точечно: там, где на первом месте безопасность данных и где российские решения уже доказали, что справляются, — считает технический директор компании «Технократия» Айзат Фархутдинов.

— Вопрос использования только определенных моделей ИИ — это не просто технический выбор, а вопрос того, каким мы хотим видеть рынок искусственного интеллекта в России. Отечественные модели созрели пока лишь для части задач, но не для всех. Сама идея формирования правовой рамки и развития отечественных технологий заслуживает поддержки. Представители бизнеса и науки ведут диалог с государством, и он уже имеет неплохие результаты. Важно помнить, что жесткие ограничения, при которых бизнес обязан использовать только определенные модели ИИ, повлекут за собой последствия. Конкуренция — это не роскошь, а условие качества. Ограничения в первую очередь могут отразиться на скорости развития технологий и качестве ИИ-продуктов, — выразил мнение управляющий директор по ИИ «Авито» Андрей Рыбинцев.

В России разрабатывают новый браузер с ответственной криптографией

Компания «КриптоПро» разрабатывает новый браузер с российской криптографией. Он войдет в состав «КриптоПро CSP» версии 6.0, будет поддерживать защищенные соединения по отечественным алгоритмам и учтет наработки проекта Chromium-Gost. Его создание понадобилось после того, как в феврале 2025 года расширение «КриптоПро» удалили из Chrome Web Store.

Участники рынка не исключают, что новинка может стать обязательной для госсектора, поскольку закроет большинство требований ФСТЭК и ФСБ. Аналитики оценивают разработку в несколько десятков миллионов рублей, а рынок корпоративных браузеров — в 20 млрд рублей в год.

Отметим, что на российском рынке уже есть браузеры с поддержкой отечественной криптографии. Помимо названного выше Chromium-Gost, это «Яндекс Браузер» для организаций, а также «Восток» от «Борей Технологии» и «Спутник Браузер», имеющий сертификацию ФСБ.

Besxar договорился со SpaceX о производстве чипов в космосе

Стартап Besxar, основанный бывшей сотрудницей OpenAI Эшли Пилипишин, планирует производить материалы для современных чипов в космосе. Компания договорилась со SpaceX примерно о 12 испытательных полетах на ракетах Falcon 9. Идея заключается в использовании естественного вакуума, чтобы избежать загрязнений, неизбежных в земных чистых помещениях.

Первые тесты прошли в июле. Два небольших контейнера с образцами полупроводниковых пластин отправили на орбиту вместе со спутниками Starlink. Побывавшие в космосе образцы оказались чище тех, что оставались на Земле.

В следующие два года Besxar намерена усложнять эксперименты. Сначала пластины будут нагревать в космосе, затем наносить на них различные материалы. В перспективе стартап хочет перейти к более крупному производству на кораблях Starship и выпускать сотни, а затем тысячи полупроводниковых пластин за один полет. Поставлять их планируется производителям чипов для дата-центров, роботов и электромобилей. На развитие технологии уже привлечено почти 14 миллионов долларов.

Alphabet вложит €13 млрд в ИИ-инфраструктуру Финляндии

Alphabet, материнская компания Google, вложит €13 млрд в ИИ-инфраструктуру Финляндии. Это крупнейшая единовременная инвестиция компании в Европе. Средства рассчитаны на два года и пойдут на строительство как минимум трех центров обработки данных на севере страны и расширение действующего дата-центра в Хамине. Общая сумма проектов Alphabet по развитию вычислительных мощностей в стране оценивается в €43 млрд.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Финляндия привлекательна для размещения ЦОД благодаря холодному климату, который снижает потребность в охлаждении, и почти безуглеродной электроэнергии — 96% вырабатывается без выбросов. На фоне новостей об инвестициях акции Fortum выросли на 14%, Nokia — на 6%, Elisa — на 2,7%. Alphabet также ускоряет развитие мощностей для ИИ и уже повысила прогноз капитальных расходов на год до $205 млрд.



Разработчик ИИ-решений EORA сменил владельцев и готовится к масштабированию

EORA, разработчик корпоративных RAG-решений и ИИ-агентов, сменила владельцев. Основатель компании Роман Доронин продал контрольный пакет частным инвесторам и ГК «КОРУС Консалтинг», а оценка бизнеса в ходе сделки составила 300 млн рублей. Новыми акционерами стали Хиун Ким (45%), Роман Калинкин (22,5%), «2К Инновации» (18%), Сергей Веренцов (5,5%) и другие.

Реальное время / realnoevremya.ru

Выручка компании в 2025 году выросла на 54% до 30,33 млн рублей, чистая прибыль достигла 421 тыс. руб. Главная задача для EORA теперь — превратить накопленную за девять лет технологическую экспертизу в масштабируемый enterprise-продукт, востребованный у крупных заказчиков.

EORA начала работать с ИИ в 2017 году, задолго до массового распространения генеративных моделей. Сегодня у нее более 60 клиентов, среди которых «Магнит», Lamoda и «ДоДо Пицца». Первыми проектами компании были кастомные внедрения для крупных корпоративных заказчиков. С приходом Романа Калинкина EORA перешла от заказной разработки к продуктово-платформенной стратегии.