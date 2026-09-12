Владимир Путин: ввод войск Европы на Украину приведет к войне

Президент России заявил, что страна не угрожает европейцам и не собирается этого делать

Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии.

— Сейчас они говорят, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией, — цитирует его РИА «Новости».

Он напомнил, что после «кровавого государственного переворота» на Украине страны Европы «сразу поставили цель втащить Украину в НАТО». «И это в конечном итоге и явилось первопричиной, на самом деле, сегодняшних трагических событий на Украине», — добавил президент.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не угрожает европейцам и не собирается этого делать: «С какой стати? Никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой. Все вопросы решены по результатам Второй мировой войны».

Денис Петров