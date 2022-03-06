Путин назвал Эрдогану условия приостановки спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка российской военной операции на Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы.

— Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств, — сообщает пресс-служба Кремля.



Путин отметил, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком, российская армия делает все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, так как удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры.

— На этом фоне особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населенных пунктах в качестве «живого щита» гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники, — заявили в Кремле.

Президент России выразил надежду, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров «представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии».

Эрдоган в ответ «дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей».

Фото: kremlin.ru

Последний раз стороны общались 23 февраля, накануне объявления Россией спецоперации. Они обсудили признание РФ Донецкой и Луганской народных республик и обменялись оценками. Также лидеры двух государств затронули тему выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности России. Путин сообщил о разочаровании реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские требования.

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