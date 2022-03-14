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Минобороны: в ответ на обстрел Донецка ВС РФ примут меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины

19:57, 14.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: в ответ на обстрел Донецка ВС РФ примут меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины
Фото: wikimedia.org

В ответ на обстрел Донецка ракетой «Точка-У» Вооруженные силы России РФ примут оперативные меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины, которые производят используемое националистами оружие. Об этом рассказали в МО РФ.

В Минобороны призвали украинцев, работающих на данных предприятиях и живущих неподалеку, покинуть потенциально опасные зоны. Все места нахождения иностранных наемников на Украине известны, отметили в ведомстве , и впредь по ним будут наноситься точечные удары.

Как сообщает «РИА Новости», на территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к РСЗО, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск

Напомним, подрыв кассетной боевой части «Точки-У» в Донецке привел к гибели 20 мирных жителей, еще 28 человек, в том числе детей, госпитализировали. Обстрел Донецка произвели из Красноармейска, который сейчас контролируется украинскими националистическими подразделениями.

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